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أخبار البلد

رئيس الوزراء يفتتح مركز خدمات المستثمرين بالمنيا

السبت 07/سبتمبر/2019 - 05:01 م
الدكتور مصطفي مدبولي
الدكتور مصطفي مدبولي
محمود مطاوع
تفقد الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء، مجمع الصناعات بمحافظة المنيا وإفتتح مركز خدمات المستثمرين بالمحافظة.

وكان رئيس الوزراء قد تفقد أعمال تنفيذ محور سمالوط ، حيث يربط المحور الجديد طريق القاهرة ـ أسوان الصحراوى الشرقى بطريق القاهرة ـ أسوان الصحراوى الغربى مرورًا بنهر النيل وطريق القاهرة ـ أسوان الزراعى بمدينة سمالوط بمحافظة المنيا.

ويبلغ عرض المحور 21 مترا ويضم حارتين فى كل اتجاه عرض كل منها 3.75 متر.

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