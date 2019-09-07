رئيس الوزراء يفتتح مركز خدمات المستثمرين بالمنيا

تفقد الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء، مجمع الصناعات بمحافظة المنيا وإفتتح مركز خدمات المستثمرين بالمحافظة.



وكان رئيس الوزراء قد تفقد أعمال تنفيذ محور سمالوط ، حيث يربط المحور الجديد طريق القاهرة ـ أسوان الصحراوى الشرقى بطريق القاهرة ـ أسوان الصحراوى الغربى مرورًا بنهر النيل وطريق القاهرة ـ أسوان الزراعى بمدينة سمالوط بمحافظة المنيا.



ويبلغ عرض المحور 21 مترا ويضم حارتين فى كل اتجاه عرض كل منها 3.75 متر.