75 قرشا للمواطن و5 جنيهات للسائح ..التعريفة الجديدة لمعديات الاقصر

الاقصر مدينة السحر والجمال تنقسم الى شقين البر الشرقي والبر الغربي لنهر النيل وتعتبر المعديات النهرية من اهم الوسائل لنقل المواطنين والسائحين من والى البرين ستخدمها السائح فى التنقل بين الشرق والغرب لزيارة المعابد والمقابر الأثرية.



وتمتلك المدينة ثلاث معديات نهرية ، واعلنت ئاسة مركز ومدينة الاقصر التعريفة الجديدة لركوب المواطنين هذه المعديات التى تعمل على مدار الـ24 ساعة يوميًا حيث بلغت التعريفة للفرد الواحد 75 قرشا بدلا من 50 قرشا وبالنسبة للسائحين تكون 5 جنيهات، أما للطلبة والموظفون بالاشتراكات الشهرية فتكون 25 جنيهًا.



وكانت قد انضمت فى مطلع هذا العام عبارة نهرية جديدة للعمل في مرسى المعديات بمدينة الأقصر، لتيسير حركة نقل المواطنين بعد شكاوى المواطنين من حدوث أعطال في نظيرتها القديمة ، ووجه المستشار مصطفى الهم محافظ الاقصر باتخاذ بعض الإجراءات لتقليل الكثافات ورفع مستوى حركة النقل النهري و العبارة النهرية الجديدة (دندرة1) قادمة من قنا بطول 25 مترًا وعرض 15 مترًا، وحمولتها 75 طنا، وتسع 300 راكب ، وتم تشغيلها من أجل نقل الأفراد فقط، مع الالتزام بكافة القواعد والقوانين المنظمة لتشغيل العبارات بشكل يضمن سلامة وأمن المواطنين.

