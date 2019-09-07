مفاجأة.. احمى نفسك من حصوات المرارة بـ تناول 6 أكواب من هذا المشروب

انتشرت لفترة طويلة بان القهوة قد تسبب في زيادة حصوات المرارة، إلا ان كشفت دراسة أجريت مؤخرا من قبل فريق من مستشفى جامعة كوبنهاغن في الدنمارك، أن تناول ستة أكواب أو أكثر من القهوة يوميًا يقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بحصوات المرارة.



وأضاف الباحثون إلى ان الذين تناولوا القهوة يوميا يقلل من فرص تكون حصوات المرارة المؤلمة بنسبة 23 في المائة ، مقارنة بأولئك الذين لا يشربون القهوة على الإطلاق.



وحلل الباحثون البيانات الرسمية للصحة ونمط الحياة بين 104،500 من البالغين ، الذين تم تتبعهم لمدة تصل إلى 13 عامًا، وقارنوا مقدار شرب القهوة مع ما إذا كانوا قد عانوا من أي وقت مضى من تكون حصوات المرارة.



واكد الباحثون ان شرب كوب واحد فقط في اليوم قلل من خطر الإصابة بـ حصوات المرارة بنسبة 3 في المائة ، لكن التأثير الأكبر كان من بشرب عدة أكواب كل يوم، ولا توصي المبادئ التوجيهية الأوروبية بتناول أكثر من 400 ملجم من الكافيين يوميًا ، وهو ما يعادل ما بين 70 إلى 140 ملجم.



وتعتبر حصوات المرارة عبارة عن كتل من المواد الصلبة التي تتشكل في المرارة، وفي المملكة المتحدة ، هناك شخص واحد من بين كل 10 أشخاص بالغين مصاب بهذه بحصوات المرارة.



وتتكون حصوات المرارة ، التي يمكن أن تشبه حبيبات الرمل أو الحصى الكبيرة ، من مواد كيميائية في الصفراء ويمكن أن تتكون من الكوليسترول ، ومزيج من الكالسيوم وصباغ من خلايا الدم الحمراء ، أو مزيج من الاثنين، وقد تم ربط تكون حصوات المرارة لوقت طويلة بتناول الوجبات الغذائية عالية الكوليسترول، وهو الأمر الذي يغفل عن الكثيرين.



وأكثر الأعراض شيوعًا الإصابة بـ حصوات المرارة هو ألم البطن ، والذي قد يستمر لمدة تصل إلى ثماني ساعات ويكون حادًا، وقال الباحثون إن الكافيين ينطلق عن طريق الصفراء ويحتوي على مركبات كيميائية تسمى الميثيل زانثين التي تحفز إنتاج الحمض، يمكنها أن تمنع تكون الكوليستيرول السبب الأول في زيادة حصوات المرارة.



وقال فريق البحث بقيادة أسك تيبايرج نوردستجارد من قسم الكيمياء الحيوية الإكلينيكية بالجامعة، "إن الزيادة التي تحدثها القهوة في إنتاج حامض الصفراء يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بـ حصوات المرارة فى الكوليسترول.



وعلاوة على ذلك ، فقد ثبت أن القهوة تحفز UGT1A1 ، الإنزيم المسؤول عن ترافق البيليروبين، حيث ان ارتفاع مستويات البيليروبين غير المقترن في الصفراء، هو أحد العوامل الخطيرة التي يمكن ان تزيد من تكون حصوات المرارة.