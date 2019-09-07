احذر.. مضع بذور التفاح يصيبك بـ التسمم الغذائى

رغم فوائد التفاح العديدة للصحه مثل الحمايه من إرتفاع الكوليسترول الضار ومنع الاصابة بالسرطان لاحتواءه على مركبات الاكسدة إلا أن تناول بذور التفاح والافراط فى تناولها قد يصيبك بالتسمم الغذائى.



وفقا لموقع برايت سايد تحتوي بذور التفاح على مركب كيميائي يسمى أميجدالين ، والذي يمكنه إطلاق السيانيد ، وهو سم قوي ، عندما يتلامس مع إنزيمات الهضم.فيما تمر البذور الكاملة عبر الجهاز الهضمي دون أن تمسها نسبيًا ، ولكن إذا مضغت البذور فقد تتعرض للسموم.



ووفقا لتقرير نشره الموقع لن تكون واحدة أو اثنتان ضارتين ، حيث يمكن للجسم التعامل مع جرعات صغيرة من السيانيد لكن إبتلاع الكثير من البذور ، يحتاج الحصول على رعاية طبية على الفور.