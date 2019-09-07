عضو الغرف السياحية تعرض تجربتها بمؤتمر سيدات الأعمال بـ نيروبي

شاركت ريم فوزى عضو مجلس إدارة غرفة الشركات السياحية فى مؤتمر سيدات الأعمال بالعاصمة الكينية نيروبى وذلك لتنشيط التعاون بين دول القارة الأفريقية.





أكدت ريم فى تصريحات صحفية ان المشاركة تاتى فى إطار تنمية وتعزيز تواجد القوة النسائية فى النهوض بالقارة السمراء لافتا إلى أن هناك اهتمامًا واسعًا حيث حضر المؤتمر مستشارة الرئيس الكينى لقطاع الأعمال الصغيرة والمتوسطة الخاصة بتنمية المرأة وعدد من سيدات الأعمال فى مصر وكينيا والسفير المصرى خالد الابيض.





أوضحت عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة أن المؤتمر يأتى ضمن تنفيذ السياسة المصرية بفتح التعاون مع الدول الافريقية اقتصاديا قائلة إنها ألقت كلمة عن دورها فى تنمية النساء وإدخالهم مهن جديدة، بالإضافة إلى إبراز أوجه التعاون المشترك بين مصر وكينيا فى مجال السياحة.



