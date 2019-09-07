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أخبار العالم

مستشار ترامب يكشف مفاجأة عن البرنامج النووي الإيراني

السبت 07/سبتمبر/2019 - 05:10 م
الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
رويترز
كشف جون بولتون مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للأمن القومي، اليوم السبت، عن أن الوكالة الدولية أبلغت مجلس المحافظين لديها بأن إيران ربما تخفي مواد نووية.

جاء ذلك بعد ساعات من إعلان إيران أنها بدأت في رفع القيود المفروضة على أبحاثها النووية بموجب اتفاق أُبرم عام 2015 مع القوى العالمية.

وقال المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي في مؤتمر صحفي بثه التلفزيون "بدأ هذا (رفع القيود المفروضة على عمليات البحث والتطوير) أمس. وتم إبلاغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

وقال إن أجهزة الطرد المركزي المتقدمة الجديدة يمكن أن تنتج كمية أكبر من اليورانيوم المخصب بعدة أضعاف من أجهزة الطرد المركزي الموجودة بالفعل، مما يزيد احتمالات حدوث زيادة كبيرة في الإنتاج.

وأضاف أن إيران أصبحت قادرة على رفع تخصيب اليورانيوم بما يتجاوز 20 في المئة.

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