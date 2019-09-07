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دراسة سويدية: المشروبات الغازية تزيد من مخاطر الإصابة بالسرطان

السبت 07/سبتمبر/2019 - 05:17 م
المشروبات الغازية
المشروبات الغازية
رنا عصمت
كشفت دراسة سويدية أن شرب المشروبات الغازية والسكرية يرفع نسبة الإصابة بأنواع نادرة من سرطانات المرارة والقنوات الصفراوية، وينصح أطباء أمراض السرطان بالاكتفاء بشرب الماء.

نشر الدكتور خالد يوسف خبير التغذية هذه الدراسة علي صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "الفيسبوك" ليؤكد أهمية الابتعاد عن تناول المشروبات الغازية.

أشارت الدراسة السويدية إلى أن الإكثار من استهلاك المشروبات الغازية مثل الصودا والمشروبات السكرية الأخرى يجعل صحة الإنسان أكثر عرضة للإصابة بأنواع نادرة من سرطانات المرارة والقنوات الصفراوية. 

لفتت الدراسة إلى أن كثيرًا من أسباب الإصابة بأورام القنوات الصفراوية والمرارة، غير معروفة بالكامل لكن أدلة جديدة تشير إلى أن السمنة، وارتفاع مستويات السكر، تعد من الأسباب المباشرة لمرض السكري، وإنهما يزيدان مخاطر الإصابة بهذه الأورام الخبيثة.

أظهرت الدراسة أن الأفراد الذين يستهلكون يوميًا مشروبين، أو أكثر من العصير، أو المشروبات الغازية، بما في ذلك تلك المحلاة صناعيًا، تكون فرص إصابتهم بسرطان المرارة ضعف فرص إصابة مَن يبتعدون تمامًا عن هذه المشروبات، وتزيد فرص إصابتهم بأورام القنوات الصفراوية بنسبة 79%.

تعد هذه الدراسة، ووفقا لآراء الخبراء والمتخصصين، الأولى التي تظهر الصلة القوية بين استهلاك المشروبات السكرية والغازية وبين سرطان القنوات الصفراوية.

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