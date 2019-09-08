عاشوراء .. مستشار المفتي يوضح الحكمة من صيام تاسوعاء

قال الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، إن صيام تاسوعاء حث عليه النبي -محمد صلى الله عليه وسلم-، في حديث صحيح.



وأضاف عاشور في تصريح له، أن النبي -صلى الله عليه وسلم، قدم إلى المدينة المنورة فوجد اليهود يصومون يوم عاشوراء من شهر المحرم، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-((أنا أحق بموسى منكم فصامه وأمر بصيامه)).



وتابع: أنه صلى الله عليه وسلم أمر بصيام يوم تاسوعاء بعد ذلك بمخالفة اليهود، بأن بصيام العاشر ويومًا قبله وهو التاسع "تاسوعاء"، أو يومًا بعده وهو الحادي عشر، فقال صلى الله عليه وسلم: «صوموا يومًا قبله أو يومًا بعده خالفوا اليهود».



ومن جانبه قال الشيخ عويضة عثمان مدير إدارة الفتوى الشفوية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إن يوم عاشوراء -اليوم العاشر من محرم- من أفضل الأيام، التي كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يحرص على صيامها.



وأوضح عويضة عثمان، خلال فتوى مسجله له، أن يوم عاشوراء، من أفضل الأيام التي كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يحرص على صيامها.



واستشهد بما ورد عن ابن عباس -رضي الله عنه- قال: ما رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يتحرى يومًا في الصيام إلا هذا اليوم، وهذا الشهر»، ويعني يوم عاشوراء وشهر رمضان، فقد كان -صلى الله عليه وسلم- يحرص على صيامه.



واستدل بما روي عن عائشة -رضي الله عنها- تقول: كانت قريش في الجاهلية تصوم عاشوراء، وصامه النبي -صلى الله عليه وسلم-، منوهًا بأنها مرحلة متقدمة قبل أن يأتي إلى المدينة، حيث كان يصومه وهو في مكة، فعندما عندما رآى قريش تصومه، صامه أيضًا.