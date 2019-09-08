ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

عاشوراء .. مستشار المفتي يوضح الحكمة من صيام تاسوعاء

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 03:08 ص
يوم عاشوراء
يوم عاشوراء
عبد الرحمن محمد
قال الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، إن صيام تاسوعاء حث عليه النبي -محمد صلى الله عليه وسلم-، في حديث صحيح.

وأضاف عاشور في تصريح له، أن النبي -صلى الله عليه وسلم، قدم إلى المدينة المنورة فوجد اليهود يصومون يوم عاشوراء من شهر المحرم، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-((أنا أحق بموسى منكم فصامه وأمر بصيامه)).

وتابع: أنه صلى الله عليه وسلم أمر بصيام يوم تاسوعاء بعد ذلك بمخالفة اليهود، بأن بصيام العاشر ويومًا قبله وهو التاسع "تاسوعاء"، أو يومًا بعده وهو الحادي عشر، فقال صلى الله عليه وسلم: «صوموا يومًا قبله أو يومًا بعده خالفوا اليهود».

ومن جانبه قال الشيخ عويضة عثمان مدير إدارة الفتوى الشفوية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إن يوم عاشوراء -اليوم العاشر من محرم- من أفضل الأيام، التي كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يحرص على صيامها.

وأوضح عويضة عثمان، خلال فتوى مسجله له، أن يوم عاشوراء، من أفضل الأيام التي كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يحرص على صيامها.

واستشهد بما ورد عن ابن عباس -رضي الله عنه- قال: ما رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يتحرى يومًا في الصيام إلا هذا اليوم، وهذا الشهر»، ويعني يوم عاشوراء وشهر رمضان، فقد كان -صلى الله عليه وسلم- يحرص على صيامه.

واستدل بما روي عن عائشة -رضي الله عنها- تقول: كانت قريش في الجاهلية تصوم عاشوراء، وصامه النبي -صلى الله عليه وسلم-، منوهًا بأنها مرحلة متقدمة قبل أن يأتي إلى المدينة، حيث كان يصومه وهو في مكة، فعندما عندما رآى قريش تصومه، صامه أيضًا.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

يوم عاشوراء فضل صيامه والاحاديث الواردة فيه

سبب تسمية يوم عاشوراء بهذا الاسم.. وفضل صيام تاسوعاء

أمين الفتوى يكشف عن مكانة يوم عاشوراء عند النبي

موعد صيام تاسوعاء وعاشوراء

سبب صيام تاسوعاء وفضله وحكم من تركه

مراتب صيام يوم عاشوراء .. تعرف على أفضلها

ترشيحاتنا

إنشاء استاد الأهلي .. مجلس الخطيب يشكل لجانا لإنشاء ملاعب جديدة

سبب احتفاظ أمريكي بسيارته في المطبخ .. الصور

بشرى للمصريين.. محمد صلاح ضمن أساطير أفريقيا والسبب صامويل إيتو

ماتوا قدام عينيها .. تفاصيل مصرع ضابطين شقيقين أمام والدتهما بالقليوبية.. يا وجع القلب

سبب وحيد يفصل ميتشو عن الرحيل من الزمالك .. فيديو

كيف تحصل على سيارة ميني فان بدل التوك توك.. محلية النواب تجيب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بحضور 50 ألف.. شاهد.. 60 صورة من حفل محمد حماقي بالاسكندرية

بعد قرار مده.. تزايد أعداد المواطنين على معرض أهلا مدارس.. فيديو وصور

اتحاد الكرة يعلن نظام مسابقة الدوري لأندية القسم الثاني .. صور