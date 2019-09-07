23 نوفمبر.. الحكم في الطعن على عودة رئيس الزمالك للظهور على الفضائيات

قررت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار سعيد القصير، نائب رئيس مجلس الدولة، حجز الطعن على حكم إلغاء قرار رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بمنع ظهور المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك في الفضائيات والصحف لمدة شهرين، للحكم بجلسة 23 نوفمبر المقبل.





واختصم الطعن رقم 42478 لسنة 65 قضائية علّيا، رئيس نادي الزمالك.





وكانت محكمة القضاء الإداري، أصدرت حكما في وقت سابق، بقبول الدعوى رقم 24105 لسنة 73 ق، ضد رئيس المجلس الأعلى للإعلام، المقامة من رئيس نادي الزمالك، ووقف قرار منعه من الظهور الإعلامي وإلغاء قرار رئيس المجلس الأعلى للإعلام بمنع ظهوره.



