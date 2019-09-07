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رياضة

في عيد ميلاده الـ 43 .. الحضري يداعب بركات برسالة مجنونة

السبت 07/سبتمبر/2019 - 05:22 م
محمد بركات و عصام
محمد بركات و عصام الحضري
مصطفى كرم
هنأ عصام الحضري حارس مرمي المنتخب المصري السابق صديقه محمد بركات نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق بعيد ميلاده الـ43.

ونشر عصام الحضري صورة له مع محمد بركات عبر تويتر وعلق عليها قائلا: "‏كل سنة وانت طيب يا زئبقي و عقبال مليون سنة يا حبيبي يا ملك الحركات 🎂❤❤ #بركات_ملك_الحركات".

لعب بركات مع الأهلي مرتين فى كأس العالم للأندية، وفاز ببطولة الدوري العام 6 مرات وكأس مصر مرتين والسوبر المحلى 5 مرات.

وسبق لبركات الفوز بالدوري والكأس مع الإسماعيلى، واحترف فى السعودية فى أهلى جدة وقاده للفوز بكأس الأندية العربية، كما خاض تجربة احترافية أخرى فى العربى القطرى.

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