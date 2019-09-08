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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

يستوعب 20 مليون راكب سنويا.. 5 معلومات عن مشروع مترو الإسكندرية

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 07:18 ص
مترو
مترو
أحمد عبد العزيز
آمال عريضة يعقدها أبناء محافظة الإسكندرية على مشروع تحويل قطار أبو قير إلى خط مترو "قطار مكهرب"، بدلا من قطار ضواحي، وهو المشروع الذي من شأنه حل مشاكل وأزمات التكدس المروري في المدينة الساحلية.

وقبل أيام أعلن الدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، عن الانتهاء من مراجعة التصميمات النهائية لمشروع مترو الأنفاق بالمدينة، لافتا إلى أنه خلال شهرين سيتم توقيع العقود لوضع حجر الأساس للبدء في إنشائه.

وأضاف "قنصوة"، أن مشروع مترو الإسكندرية يعتبر من أهم المشروعات القومية التي كان حلم لأهالي المدينة على مدار ما يقرب من٥٠ عاما.

وتستعرض "صدى البلد"، خلال السطور المقبلة 5 معلومات عن مشروع مترو الإسكندرية.

-يستوعب المشروع 20 مليون راكب سنويا، في رحلة تقطع عروس المتوسط طوليا وتصل الشرق بالغرب.

-ينقسم المشروع إلى 3 مراحل والمرحلة الأولى تبدأ من محطة أبو قير وحتى محطة مصر بطول 22 كم، وعددها 18 محطة (13 منها سطحى و5 علوى)، وهو نفس خط قطار أبو قير الموجود حاليا.

-سيتم خلال المشروع استحداث خط جديد للمترو ضمن المرحلة الثانية للمشروع يمتد من محطة المكس بطول 8 كم وعدد 6 محطات نقية.

- استحداث خط أخر سيتم تنفيذه ضمن المرحلة الثالثة ويبدأ من المكس وحتى ك 21 غرب الإسكندرية ويضم 9 محطات (3 نفقية و6 علوية).

المشروع ستقوم بتنفيذه شركة "إفيك" الصينية وهى الشركة المنوط بها تنفيذ مشروع كهربة قطار أبو قير، وتحويله إلى خط مترو أنفاق بطول 22 كيلومترا.

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