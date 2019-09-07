رئيس الوزراء يفتتح مركز خدمات المستثمرين بالمنيا ويشيد بسرعة تأسيس الشركات وإصدار التراخيص

افتتح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم ، مركز خدمات المستثمرين بالمحافظة، بحضور ، وزراء الاستثمار والتعاون الدولى، والآثار، والتنمية المحلية، والتجارة والصناعة، والنقل، ومحافظ المنيا، ورئيس هيئة الاستثمار.





وخلال تفقده مركز خدمات المستثمرين، أشاد رئيس الوزراء، بما يقدمه المركز من خدمات تسهم فى اختصار الوقت للمستثمر والقضاء على البيروقراطية، وسرعة إصدار التراخيص وتأسيس الشركات، وتقديم كل الخدمات للمستثمرين فى كل مراحل عمل الشركة منذ تأسيسها، مرورا بمراحل إصدار الموافقات والتراخيص وتخصيص الأراضى وغيرها، بوجود ممثلين من الجهات المختصة التى لديها السلطة لإصدار الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة لبدء النشاط، كما تقدم كل الخدمات المالية والمصرفية والتمويلية، وعرض الفرص الاستثمارية المتاحة فى كل قطاعات المحافظات من خلال الخريطة الاستثمارية.





وأوضحت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أن مركز خدمات المستثمرين بالمنيا يأتي ضمن خطة وزارة الاستثمار والتعاون الدولى والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، للتوسع فى مراكز خدمات المستثمرين فى مختلف محافظات مصر، فى اطار الإصلاح المؤسسي لمناخ الاستثمار، وتفعيلًا لما نص عليه قانون الاستثمار حيث تضم مراكز خدمات المستثمرين ممثلين مفوضين عن أكثر من 65 جهة تمثل 27 وزارة وجهة.





وأشارت الوزيرة إلى أن مركز خدمات المستثمرين بالمنيا يخدم نحو 1500 شركة و3700 مستثمر بالمحافظة، ويقدم خدمات متعددة للتسهيل على المستثمرين مثل تأسيس الشركات والمنشآت، واعتماد الجمعيات العامة العادية ومجالس الإدارة، واعتماد الجمعيات العامة غير العادية والتعديلات، والخدمات الفنية مثل اعتماد فواتير الاستيراد والتصدير وتطبيق الفئة الجمركية 2% وشهادات الاستيراد والتصدير، والخدمات الحكومية مثل إقامة المستثمرين الأجانب وتراخيص عمل الأجانب، ولجان بدء النشاط، وتقديم الخدمات الخارجية مثل توثيق العقود واستخراج السجلات التجارية والتأشير في السجل التجاري واستخراج البطاقات الضريبية وإصدار التوقيعات الالكترونية للمستثمرين لاستخدامها في إنهاء الخدمات بدلا من التوقيع اليدوي، ويتواجد في المركز ممثلون عن الجهات الخارجية منها السجل التجاري والضرائب العامة وضرائب القيمة المضافة ونقابة المحامين والغرفة التجارية والشهر العقاري.





وأوضحت الوزيرة أن العاملين بالمركز مدربون على أعلى مستوى ويتم تدريبهم باستمرار ضمن خطة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لتدريب كافة العاملين بمراكز خدمات المستثمرين، مشيرة إلى أن هناك حرصا على أن تكون النسبة الأكبر من العاملين فى مركز خدمات المستثمرين بالمنيا من ابناء المحافظة ويتم تطبيق هذا الأمر فى كافة المراكز فى إطار توفير فرص العمل للشباب والمرأة فى كافة أنحاء الجمهورية.





ونوهت الوزيرة إلى أنه تم تنفيذ خطة إصلاحية غير مسبوقة بالاعتماد على أحدث النظم العالمية، شملت تحديث وإنشاء 18 مركزا بكافة أنحاء الجمهورية، حيث تم تحديث مراكز خدمة المستثمرين القائمة في 8 محافظات وهى: القاهرة والإسماعيلية والشرقية والإسكندرية وأسيوط وسوهاج والجيزة والدقهلية، إلى جانب إنشاء مركز خدمات المستثمرين بالمنيا، ويوجد مراكز جار افتتاحها فى بورسعيد والسويس وقنا وجنوب سيناء ومدينة نصر بالمنطقة الحرة، ومراكز أخرى قيد الإنشاء فى الفيوم والقليوبية والوادى الجديد والإسماعيلية فى اطار تحقيق الانتشار الجغرافي في محافظات الجمهورية.



