جويعين والشياط والعياط والشواعر .. تجمعات بدوية في قلب صحراء مطروح تشكو الإهمال.. وحدات صحية ووسائل مواصلات أبرز المطالب .. ورئيس المدينة يعد بالحل

6 تجمعات في قلب صحراء مطروح تشكو الإهمال

ضعف التيار ونقص المياه وتوفير وسيلة مواصلات للمدرسين أبرز المشاكل

رئيس مدينة مرسي يستمع لمشاكل التجمعات في لقاء جماهيري

تعاني بعض التجمعات الصحراوية بمحافظة مرسى مطروح من نقص الخدمات المقدمة للمواطنين نظرا لتباعد المسافات أو لموقع هذه التجمعات في قلب الصحراء.وعلى بعد 60 كيلو عن مدينة مرسي مطروح في قلب الصحراء توجد بعض التجمعات التي تحتاج إلى العديد من الخدمات وهي تجمعات جويعين والشياط والعياط والشواعر والصناقرة عائلة سحليجة والمنشية عائلة معدول.وعلى الرغم من بعد هذه التجمعات في قلب الصحراء إلا أن رئيس مدينة مرسي مطروح اللواء وليد المعداوي الذي تولي مسئولية المجلس منذ 25 يوم فقط حرص أن تكون هذه التجمعات أولى أولوياته في زيارتها، وعدم الاكتفاء بتقارير رؤساء القرى والأحياء والحرص على بحث مشاكلها ميدانيا.وتضمنت مطالب أهالي هذه التجمعات إنشاء ابار لتجميع مياه الأمطار لاستخدامها في الشرب والزراعة ورعي الأغنام و تسيير قوافل طبية لعدم وجود وحدات صحية بهذه التجمعات مما يمثل عبء علي المرضي بالإضافة إلى توفير وسيلة مواصلات للمدرسين نظرا لمعاناتهم للوصول لمدارس الفصل الواحد وقيام الأهالي بنقلهم في سيارتهم الخاصة.وطالب الأهالي برصف بعض الطرق لربط التجمعات بالإضافة الي تقوية شبكة الكهرباء بالتجمعات وترميم سقف مدرسة فصل واحد وترميم أحد المساجد.وقام المعداوي بجولة ميدانية للتعرف على هذه المشكلات ميدانيا يرافقه سعيد الملاح سكرتير المدينة ولفيف من عواقل وأهالي التجمعات.وأكد المعداوي أنه سيتم عرض كافة المشاكل التي تواجه الاهالي بالتجمعات علي محافظ مطروح لتوجيه الأجهزة التنفيذية المعنية بدراسة وبحث المشاكل وتقديم الحلول السريعة العاجلة لحلها.وشدد على خروج لجان لوضع تكلفة تقديرية لهذه المشاكل مع التنسيق ومديرية الصحة لتسير قوافل طبية لهذه التجمعات والتربية والتعليم لحل مشاكل المدرسين.ووجه أهالي هذه التجمعات الشكر لرئيس مدينة مرسي مطروح علي اهتمامه وقطع مسافة 60 كيلو في الصحراء للتعرف علي المشاكل التي تواجه الاهالي في التجمعات.