هل يمكن إسقاط فوائد القروض عن المتعثرين من الشباب ؟.. لجنة المشروعات الصغيرة تجيب

قالت النائبة هالة أبو السعد، عضو لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، في البرلمان، أن قضية إسقاط الفوائد المتراكمة علي الشباب المتعثر في سداد القروض، ليست مشروعا حقيقيا يمكن مناقشته، لأن هذا القرار يرجع إلي البنك المركزي وحده، وليس بإمكاننا التدخل فيه، لأن أموال البنوك هي أموال خاصة لا يمكننا التلاعب بها.



وأضافت النائبة في تصريحات لـ"صدي البلد"، أن دعم الشباب والمشروعات الصغيرة ليس مقتصرا علي المادة وفقط، بل إن الدعم الأهم يشتمل على جوانب أخرى، كتوفير دراسات جدوى حقيقية تضمن نجاح هذه المشروعات، وكدعم الدولة المتمثل في توفير المادة الخام للشباب، وتوفير العمالة لهم، وبالتالي تخفيض تكلفة الإنتاج.



موضحة بذلك أن المشكلة الفعلية ليست في الفوائد الصغيرة علي القروض، لكنها أكبر من ذلك الحد، حيث أن أصحاب المشروعات الصغيرة يضطرون إلي شراء المادة الخام بطريقة "القطاعي" وبسعر غالي جدا، إلي جانب التكاليف المرتفعة للكهرباء والعمالة، فنجد في النهاية أن المنتج الصيني أرخص وأجود من المصري، نتيجة لعدم وجود الدعم الكافي الذي يشجع الشباب علي الاستمرار، وبالتالي تخسر هذه المشروعات.



وترى النائبة بأن الدولة لابد أن تضع استراتيجية حقيقية لدعم المشروعات الصغيرة، عن طريق تسهيل إجراءات التراخيص، مرورا بالإعفاء الجمركي لهم، ثم بتوفير المواد الخام بأسعار معقولة، حتي يتمكن الشاب من النجاح بمشروعه القائم، ومن ثم تختفي مشكلة التعثر عن سداد القروض نهائيا دون عودة.



وبخصوص دور الإنعقاد القادم، أوضحت النائبة بأنها ستتقدم بطلب إحاطة لدعم هذه المشروعات الصغيرة وحل المشكلة جذريا، بدل التطرق لحلول غير مجدية نبتعد فيها عن المعالجة التامة لطبيعة المشكلة.



وكان النائب خالد أبو طالب، عضو مجلس النواب، قد انتهي من إعداد مشروع قانون بشأن إسقاط فوائد القروض على الشباب المتعثرين في سداد أصل القروض، حفاظًا على مستقبلهم ومستقبل أسرهم حال تعرضهم للحبس، لافتًا إلى أنه سيتم تقديمه خلال دور الانعقاد الخامس، الذي سينطلق في شهر أكتوبر المقبل.