بشرى سارة للأهالي.. الانتهاء من تطوير مستشفيات المنيا الـ 3 والتأمين الصحي بداية العام

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن الدولة اتخذت تحديًا كبيرًا بقرارها بتطوير العديد من الوحدات والمستشفيات الصحية بعد تدهور خدماتها ، مشيرا إلى أن خلال الزيارة تابع الموقف التنفيذي لمستشفى سمالوط النموذجي ومستشفي التأمين الصحي ونسابق الزمن للانتهاء من أعمال التطوير لتقديم الخدمة للمواطنين ، مؤكدا أنه سيتم الانتهاء من تطوير مستشفيات المنيا الثلاثة ومستشفي التأمين الصحي مع بداية العام.





وقال مدبولي إن هناك توسعات في إنشاء المناطق الصناعية وهناك توسعات بالمنيا قرارا بإنشاء منطقة حرة جديدة وطرح النواب مشكلة توفير المياه الكافية للمصانع وسيكون هناك حلا عاجلا لتوصيل المياه لهذه المناطق .





واضاف ان مجمع الصناعات الموجودة بالمنيا قارب علي الانتهاء في اطار الـ 4 آلاف و500 مصنع على مستوى الجمهورية حيث تم طرح المجمعات الغردقة والإسكندرية والعاشر وسيكون مجمع المنيا جاهزًا علي التسليم على بداية العام وسيتم طرحه للشباب الشهر القادم حتى نتمكن مع انتهاء إجراءات طرحه تسليمه مباشرة للمواطنين ويضم 68 مصنعاً بمساحات 300 متر الى 500 متر .





وأوضح رئيس مجلس الوزراء ان هناك تخصيص بقيمة 150 مليون جنيه لتطوير محاور الطرق الداخلية وربطها بالطرق السريعة وسيكون هناك دعم آخر من وزارة التنمية المحلية.



