منح فرنسية لطلاب سوريين للحصول على الماجستير بجامعات باريس

رحبت الخارجية الفرنسية بالطلاب السوريين الـ 16 القادمين من لبنان للدراسة في الجامعات الفرنسية خلال الفترة القادمة.
وأوضحت الخارجية في بيان لها أن هؤلاء الطلاب تم إختيارهم استنادًا إلى معايير أكاديمية حيث سيلتحقون بعدة جامعات لتعلم الفرنسية كلغة أجنبية لمدة سنة قبل متابعة دروس الماجستير.
وأكدت الخارجية الفرنسية أن أكثر من 200 طالب سوري وافد إلى فرنسا استفادوا من برنامج "إليزيه" منذ عام 2016.
وتتولى وزارة الشؤون الخارجية والتنمية الدولية توزيع منح الحكومة الفرنسية للدراسة أو التمرين أو تعلم اللغة في فرنسا حيث توزع معظم المنح من خلال أقسام التعاون والنشاط الثقافي في السفارات والقنصليات العامّة الفرنسية في الخارج لذا يجب على جميع المرشحين، مهما كان بلد إقامتهم، التوجّه مباشرة إلى أقسام التعاون والنشاط الثقافي في بلد المنشأ للحصول على جميع المعلومات بشأن المنح، قبل مغادرتهم بمدة كافية، حيث تشمل هذه المعلومات شروط الحصول على المنحة والجدول الزمني لعملية اختيار المرشحين وملفات طلب المنحة.