منح فرنسية لطلاب سوريين للحصول على الماجستير بجامعات باريس

رحبت الخارجية الفرنسية بالطلاب السوريين الـ 16 القادمين من لبنان للدراسة في الجامعات الفرنسية خلال الفترة القادمة.





وأوضحت الخارجية في بيان لها أن هؤلاء الطلاب تم إختيارهم استنادًا إلى معايير أكاديمية حيث سيلتحقون بعدة جامعات لتعلم الفرنسية كلغة أجنبية لمدة سنة قبل متابعة دروس الماجستير.





وأكدت الخارجية الفرنسية أن أكثر من 200 طالب سوري وافد إلى فرنسا استفادوا من برنامج "إليزيه" منذ عام 2016.



