بعد قرار تدريب 200 من الشباب.. برلماني: متحدي الإعاقة ينتظر فرصة تكشف الستار عن إمكانياته

ثمّن عمر مصيلحي عضو مجلس النواب عن متحدى الإعاقة، جهود وزارة التنمية المحلية التي تجلت في تفعيل بروتوكول التعاون مع المجلس القومي للإعاقة لـ تدريب 200 شاب وفتاة من ذوي الإعاقة لخوض انتخابات المحليات.





وأضاف "مصيلحي" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الفترة السابقة كانت فئة متحدي الاعاقة مهمشة بشكل كبير، ولا يوجد اهتمام واضح من الدولة اتجاههم ولكن بعد تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي قيادة البلاد الدولة أصبحت تهتم اهتماماً كلياً وجزئياً بهم، معقبًا:" متحدي الإعاقة الآن يعيش أزهى عصوره".





وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن كل مجال يوجد به متحدي إعاقة سواء كان في الهندسة او الطب او الصيدلة او غيرهما، لافتًا إلى أنهم يحتاجون إلى فرصة واحدة تزيح الستار عن إمكانياتهم وتخرجها إلى النور، وخصوصًا أن متحدي الاعاقة منذ نشأته وهو في تحدٍ مستمر سواء في العملية الدراسية او العمل أو الاعاقة التي يشهدها.





يأتي ذلك بعد أن بدأت وزارة التنمية المحلية في تفعيل بروتوكول التعاون مع المجلس القومي للإعاقة ، والذي يقضي بدمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المحليات وتجهيزهم وتدريبهم لخوض انتخابات المجالس الداخلية.





وأعلنت الوزارة اليوم، السبت، أنه يجري الإعداد لتدريب 200 من الشباب والفتيات ذوى الإعاقة بالمحافظات من الراغبين فى التعرف على عمل المحليات لتأهيلهم وتدريبهم لدخول إنتخابات المحليات خلال الفترة المقبلة.



