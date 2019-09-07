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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

الثقافي الأمريكي يفتح الباب أمام الشباب المصري لحضور دبلومة الواقع الافتراضي

السبت 07/سبتمبر/2019 - 06:06 م
دبلوم الواقع الافتراضي
دبلوم الواقع الافتراضي
محمود نوفل
يواصل المركز الثقافي الأمريكي التابع للسفارة الأمريكية بالقاهرة إستقبال الجمهور في برنامج "الواقع الإفتراضي "والذي بدأ 2سبتمبر الجاري.

أوضح المركز الثقافي الأمريكي في بيان له أن الواقع الافتراضي عبارة عن تقنية جديدة بدأت في الانتشار السريع في العالم، حيث تفخر السفارة الأمريكية بمساعدة الشباب المصري على تعزيز مهاراتهم في هذا المجال.

أشار المركز الثقافي الأمريكي أن للانضمام لهذا البرنامج يتطلب حضور احدى الجلسات التمهيدية عن ال "VR Experience” في أحد أيام"9، 16، 23 أو 30 سبتمبر الجاري" أو "2، 7، 14، 21 ، 28 "أكتوبر من 10:30 صباحًا إلى 2:30 مساءً.

وإختتم المركز بيانه قائلا "هذه هي الخطوة الأولى للتقدم بطلب لحضور دبلومة الواقع الافتراضي لشهر نوفمبر - ديسمبر."

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