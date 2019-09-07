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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مطروح تتجمل.. تطوير طريق كورنيش الأبيض الجديد يروج للحركة السياحية

السبت 07/سبتمبر/2019 - 06:30 م
تطوير طريق كورنيش
تطوير طريق كورنيش الابيض الجديد يروج للحركة السياحية
ايمن محمود
شاطئ الأبيض أحد أهم الشواطئ بمدينة مرسى مطروح والتي تستقبل أعدادًا كبيرة من المصطافين وأبناء المحافظة نظرًا لمياه البحر النقية.

ونظرا لأهمية هذا الشاطئ يتم حاليا إنشاء كورنيش جديد يربط شاطئ الأبيض بشاطئ الغرام وحمام كليوباترا بطول 10كيلو مترات. 

وأكد اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح أن المحافظة تسعى لتطوير واستغلال كافة المقومات التنموية لتحتل مطروح مكانتها السياحية المناسبة.

واضاف أنه جارى حاليا أعمال رصف وتطوير طريق كورنيش الأبيض الجديد بطول نحو 10 كيلو مترات ويمتد من طريق كليوباترا الغرام شرقا حتى شاطئ الأبيض غرب .

وأوضح أنه تم الانتهاء من مد أعمال البنية التحتية من كابلات كهرباء وأعمال مياه وصرف للمرحلة الأولى ليصبح كمتنفس وواجهة حضارية ومنطقة جذب سياحى واستثمارى جديد بمطروح.

وأشار محافظ مطروح الى أن الطريق يقوم على تنفيذه الشعبة الهندسية بالمنطقة الغربية العسكرية وتشرف عليه مديرية الاسكان بالمحافظة مع الاستعانة بكبرى الشركات العاملة فى ذلك المجال، لافتا إلى ان طريق كورنيش الأبيض الجديد كان متوقفاً منذ سنوات مع وجود عدة معوقات وعقبات لاستكماله، وتمت إزالة كافة المعوقات وكذلك كافة التعديات للبدء فى تطويره على أحدث التصميمات العالمية.
مطروح تتجمل.. تطوير طريق كورنيش الأبيض الجديد يروج للحركة السياحية
مطروح تتجمل.. تطوير طريق كورنيش الأبيض الجديد يروج للحركة السياحية
مطروح تتجمل.. تطوير طريق كورنيش الأبيض الجديد يروج للحركة السياحية
مطروح تتجمل.. تطوير طريق كورنيش الأبيض الجديد يروج للحركة السياحية

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