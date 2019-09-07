مطروح تتجمل.. تطوير طريق كورنيش الأبيض الجديد يروج للحركة السياحية

شاطئ الأبيض أحد أهم الشواطئ بمدينة مرسى مطروح والتي تستقبل أعدادًا كبيرة من المصطافين وأبناء المحافظة نظرًا لمياه البحر النقية.





ونظرا لأهمية هذا الشاطئ يتم حاليا إنشاء كورنيش جديد يربط شاطئ الأبيض بشاطئ الغرام وحمام كليوباترا بطول 10كيلو مترات.





وأكد اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح أن المحافظة تسعى لتطوير واستغلال كافة المقومات التنموية لتحتل مطروح مكانتها السياحية المناسبة.





واضاف أنه جارى حاليا أعمال رصف وتطوير طريق كورنيش الأبيض الجديد بطول نحو 10 كيلو مترات ويمتد من طريق كليوباترا الغرام شرقا حتى شاطئ الأبيض غرب .





وأوضح أنه تم الانتهاء من مد أعمال البنية التحتية من كابلات كهرباء وأعمال مياه وصرف للمرحلة الأولى ليصبح كمتنفس وواجهة حضارية ومنطقة جذب سياحى واستثمارى جديد بمطروح.



