من أجل الكأس.. تدريبات فنية شاقة لـ بيراميدز قبل مواجهة الزمالك.. صور

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز استعداداته النهائية لخوض نهائي كأس مصر أمام منافسه نادي الزمالك في المباراة التي تجمع بينهما غدا " الأحد "، باستاد برج العرب في تمام الثامنة مساء.



ونشرت الصفحة الرسمية لنادي "بيراميدز" خوض لاعبي نادي بيراميدز تدريبات شاقة للغاية تحت قيادة ديسابري المدير الفني للفريق ، حيث حرص اللاعبون على خوض التدريبات بكافة التدعيمات البدينة وبث روح الاطمئنان بين صفوف الفريق.



ويأمل نادي بيراميدز في تحقيق الفوز في مباراة الغد وتحقيق اللقب الأول له في تاريخ الكرة المصرية حيث يسعي إلي إقصاء لاعبي الزمالك وتحقيق البطولة.







