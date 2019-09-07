ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

السياحة العالمية: 1024 دولارا متوسط إنفاق السائح فى مصر

السبت 07/سبتمبر/2019 - 07:26 م
السياحة فى مصر
السياحة فى مصر
محمد الاسكندرانى
كشفت منظمة السياحة العالمية عن إحصائية بحجم متوسط انفاق السائح فى مصر بقيمة 1024 دولارا أمريكيا.

وأوضحت الاحصائية ان تطور حجم إنفاق السائح فى مصر كالاتى "زار مصر 14.7 مليون سائح فى 2010 أنفقوا 12.5 مليار دولار بمتوسط 850 دولار للسائح فيما زار 8.29 مليون سائح فى 2017 أنفقوا 7.77 مليار جنية بمتوسط انفاق 938 دولار فيما أنفق 11.3 مليون سائح فى 2018 ، 11.6 مليار جنية بمتوسط انفاق 1024 دولار للسائح .

فيما أعلنت الإحصائية أن متوسط إنفاق السائح فى الدول العربية كالاتى " تونس 208 دولارات، المغرب 632 دولارا، السعودية 787 دولارا، مصر 1024 دولارا، الأردن 1265 دولارا، الإمارات 1343 دولارا، لبنان 4277 دولارا".

وأفادت الإحصائية أن أكثر 10 دول ينفق بها السائح هم " أستراليا 4870.8 دولارا، أمريكا 2693.7 دولارا، مكاو 2173.1 دولار، تايلاند 1647.0 دولار، الهند 1639.3 دولار، بريطانيا 1415.6 دولار، اليابان 1318.1 دولار ، هونج كونج 1254.2 دولار ، ألمانيا 1105.3 دولار ، اسبانيا 891.2 دولار ".

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

اتبع هذه الخطوات.. عدل الحالة الاجتماعية والسكن في بطاقة الرقم القومي بكل سهولة

بعد خطاب الفيفبرو .. مجدى عبدالغنى يزف بشرى لـ محمد صلاح

المنحوس منحوس.. وليد أزارو يهدر هدفا محققا للمغرب أمام المرمى الفارغ..فيديو

رد فعل غريب من فايلر بعد عملية تصحيح الأخطاء في مران الاهلي

هنا الزاهد تخطف الأنظار مع شقيقتها.. والجمهور: أحلى من بعض

حقيقة اغتيال العالم النووي المصري .. سفيرنا بالمغرب يحسم الجدل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أنيقة وشيك.. يارا بإطلالة سوداء تبهر الجمهور

بـ ملابس بيضاء منقوشة بالورد.. شاهد مريهان حسين فى إطلالة قيد عائلي

في الكوافير.. شاهد بشرى وايمان العاصى بملابس كاجوال بدون ماكياج