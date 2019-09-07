السياحة العالمية: 1024 دولارا متوسط إنفاق السائح فى مصر

كشفت منظمة السياحة العالمية عن إحصائية بحجم متوسط انفاق السائح فى مصر بقيمة 1024 دولارا أمريكيا.



وأوضحت الاحصائية ان تطور حجم إنفاق السائح فى مصر كالاتى "زار مصر 14.7 مليون سائح فى 2010 أنفقوا 12.5 مليار دولار بمتوسط 850 دولار للسائح فيما زار 8.29 مليون سائح فى 2017 أنفقوا 7.77 مليار جنية بمتوسط انفاق 938 دولار فيما أنفق 11.3 مليون سائح فى 2018 ، 11.6 مليار جنية بمتوسط انفاق 1024 دولار للسائح .



فيما أعلنت الإحصائية أن متوسط إنفاق السائح فى الدول العربية كالاتى " تونس 208 دولارات، المغرب 632 دولارا، السعودية 787 دولارا، مصر 1024 دولارا، الأردن 1265 دولارا، الإمارات 1343 دولارا، لبنان 4277 دولارا".



وأفادت الإحصائية أن أكثر 10 دول ينفق بها السائح هم " أستراليا 4870.8 دولارا، أمريكا 2693.7 دولارا، مكاو 2173.1 دولار، تايلاند 1647.0 دولار، الهند 1639.3 دولار، بريطانيا 1415.6 دولار، اليابان 1318.1 دولار ، هونج كونج 1254.2 دولار ، ألمانيا 1105.3 دولار ، اسبانيا 891.2 دولار ".