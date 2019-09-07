شاهد.. منى زكي من داخل معبد الكرنك بالأقصر

تداول عدد من جمهور ومحبى الفنانة منى زكي، على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لها تظهر فيها داخل معبد الكرنك مع الدكتور مصطفى الصغير مدير عام آثار الكرنك، وذلك خلال جولتها السياحية هناك.



واستهلت منى زكي تواجدها في محافظة الأقصر، لتصوير عدد من المشاهد الخارجية، لفيلمها الجديد «العنكبوت» الذي تلعب بطولته مع الفنان أحمد السقا، وقامت بجولة سياحية في المحافظة.



وينتظر جمهور كل من الفنان أحمد السقا والفنانة منى زكى فيلمهما الجديد "العنكبوت"، والذي بدأ تصويره معًا خلال الأيام الماضية، حيث يعدان من أشهر الثنائيات فى السينما المصرية فى الفترة الأخيرة.



فيلم "العنكبوت"، تدور أحداثه فى إطار من الإثارة والتشويق وهو من بطولة منى زكى، و ظافر العابدين محمد لطفي والفنان أحمد فؤاد سليم.