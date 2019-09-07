كاميرا مخصصة لرصد إعصار دوريان .. وتوقعات بزيادة الضحايا.. فيديو

نشرت وكالة روسيا اليوم " صورا إلتقطتها المحطة الدولية للفضاء لإعصار دوريان المدمر لرصد نتائجه في أكثر من بلد.



وظهر في الفيديو المناطق التي طالتها الكارثة وحجم الإعصار والتدمير الناتج عنه في كل دولة ، والتقارير المبدئية للحصيلة حتى الآن 43 قتيلا.



ونشرت وسائل إعلام أمريكية أن 35 شخصا توفوا فى الإعصار بجزر أباكوس و حوالي 8 في جزر باهاما، وما زالت عمليات البحث والإنقاذ مستمرة.



















