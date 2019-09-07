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رئيس التحرير
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رياضة

عقوبات في انتظار المخالفين لتعليمات نهائي كأس مصر.. تفاصيل

السبت 07/سبتمبر/2019 - 06:48 م
الاتحاد المصري لكرة
الاتحاد المصري لكرة القدم
يسري غازي
وجه اتحاد كرة القدم مجموعة من التعليمات والنصائح بمناسبة إقامة مباراة نهائي بطولة كأس مصر غدا الأحد على ملعب ستاد الجيش ببرج العرب.
 
وقال الاتحاد فى بيان: إنه انطلاقا من سعي الاتحاد المصري لكرة القدم لتوفير أعلى مستويات التنظيم في مسابقاته، وحرصًا منه على تجنيب المباريات ما يخل بسلامة الجمهور والمنافسة أو يؤثر عليها، لذا يهيب الاتحاد المصري لكرة القدم بجماهير الكرة المصرية وجميع عناصر اللعبة بضروروة الحرص على ما يلي:

أولا: الالتزام بالأخلاق الرياضية وعدم رفع أي لافتات تحوي غير ما يعزز الأخلاق والروح الرياضية والتي تعزز الانتماء للوطن.

ثانيا: عدم إطلاق أي عبارات مسيئة خارجة والتقيد بعبارات التشجيع دون الخروج عن الآداب العامة.

ثالثا: الحفاظ على المنشأة الرياضية التي تستضيف الحدث الرياضي وحسن التعامل مع مكوناتها.

وفي حالة مخالفة ما تقدم من أي من عناصر اللعبة أو أي من جمهور الناديين سيتم تطبيق لوائح الاتحاد سواء المتعلقة بالمسابقات أو المرتبطة بالانضباط ، وذلك على وجه فوري واتخاذ الإجراءات والعقوبات المناسبة بحق المخالف.

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