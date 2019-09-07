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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

هزر معاها قتلته.. ربة منزل تنهي حياة زوجها بـ عدة طعنات في الجيزة

السبت 07/سبتمبر/2019 - 06:39 م
جثة - ارشيفية
جثة - ارشيفية
ندي حمودة - أحمد مهدي
أنهت زوجة حياة زوجها بعدة طعنات في جسده بعد وصلة من المزاح بينهما بمنطقة العمرانية.

تلقت شرطة النجدة بلاغاً يفيد بقتل ربة منزل لزوجها بسبب خلافات بينهم، وعلى الفور أمر اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، بسرعة كشف ملابسات الواقعة.

وفور تلقى البلاغ أمر اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بتشكيل فريق لإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة.

وانتقل إلى موقع الحادث المقدم مصطفي عبدالله رئيس مباحث العمرانية، حيث تم العثور على جثة الزوج وبها عدة طعنات وتم القبض على الزوجة.

وجار استكمال الإجراءات والعرض على النيابة العامة.

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