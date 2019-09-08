برلمانية تكشف موعد مناقشة قانون الأحوال الشخصية

قالت النائبة هالة أبو السعد، عضو لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، في البرلمان، إن أبرز القضايا التي سيناقشها البرلمان في دور انعقاده القادم، تتضمن متابعة الملفات الخاصة بالمشروعات الصغيرة في المقام الأول.



وتابعت النائبة قائلة في تصريحات لـ" صدى البلد"، أن اللجنة تسعى لتذليل العقبات التي تواجه الشباب عند تنفيذ هذه المشروعات، وذلك عن طريق مطالبة الحكومة بوضع خطة جادة لدعم الشباب على كافة المستويات، وبتقديم التسهيلات التي تدفعهم إلى المضي قدما والنجاح بمشروعاتهم الصغيرة.



وأشارت عضو لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الي أن قانون الأحوال الشخصية، سيكون في مقدمة القوانين التي سيتم مناقشتها في دور الانعقاد القادم، مشيرة إلى أهمية تناول هذا الجانب، وضرورة إجراء تعديلات عليه، تحسن من علاقة الأفراد ببعضهم، وتضمن حقوقهم.



وأكملت النائبة أن القانون الثالث المتوقع تناوله باهتمام بالغ خلال دور الإنعقاد القادم، هو قانون المحليات والمجالس التشريعية، نظرا للتمهيد لإجراء انتخابات مجلس الشيوخ ومجلس النواب في دورته القادمة، وكذلك مجلس المحليات والذي لابد من عودته القوية إلى الساحة المصرية.