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تعليم

إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2019 عبر بوابة الحكومة المصرية.. الأحد

السبت 07/سبتمبر/2019 - 06:35 م
طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة
نهلة الشربيني - كريم ناصر
أكد الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث الإعلامي باسم وزارة التعليم العالى، أن إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2019 غدًا، الأحد، عبر بوابة الحكومة المصرية الالكترونية، مشيرا إلى أن مرحلة تقليل الرغبات لطلاب المرحلة الثالثة الناجحين بالدورين الأول والثاني، سيتم الإعلان عنها عقب إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2019 كاملة غدا.

بوابة الحكومة المصرية الإلكترونية للتنسيق :

وكان قد قال السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي، إنه لا توجد شكاوى من الطلاب في تنسيق المرحلة الثالثة 2019.
جدير بالذكر أن تنسيق المرحلة الثالثة 2019 للقبول بالجامعات بدأ صباح السبت الموافق 24 أغسطس، واستمر حتى الساعة السابعة من مساء الأربعاء الموافق 4 سبتمبر.


ويمكن لطلاب تنسيق المرحلة الثالثة 2019 متابعة النتيجة عبر هذا الضغط هنا: https://tansik.egypt.gov.eg/application/

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