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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

اللاءات الثلاثة.. تعرف على تحذيرات اتحاد الكرة في نهائي كاس مصر

السبت 07/سبتمبر/2019 - 06:29 م
صدى البلد
يسري غازي
أصدر الاتحاد المصري لكرة القدم، بيانا بعدد من التحذيرات لجماهير الكرة المصرية قبل مباراة نهائي بطولة كأس مصر غدا الأحد على ملعب ستاد الجيش ببرج العرب.

وأكدت الجبلاية أنه انطلاقا من سعي الاتحاد المصري لكرة القدم لتوفير أعلى مستويات التنظيم في مسابقاته وحرصا منه على تجنيب المباريات ما يخل بسلامة الجمهور والمنافسة أو يؤثر عليها، فأنه أهاب بجماهير الكرة وعناصر اللعبة بضروروة الحرص على الالتزام بالأخلاق الرياضية وعدم رفع أية لافتات تحوي غير ما يعزز الأخلاق والروح الرياضية والتي تعزز الانتماء للوطن.

كما طلب الاتحاد عدم إطلاق أي عبارات مسيئة خارجة والتقيد بعبارات التشجيع دون الخروج عن الآداب العامة وأخيرا الحفاظ على المنشأة الرياضية التي تستضيف الحدث الرياضي وحسن التعامل مع مكوناتها.

وأشار إلى أنه في حالة مخالفة ما تقدم من أي من عناصر اللعبة أو أي من جمهور الناديين سيتم تطبيق لوائح الاتحاد سواء المتعلقة بالمسابقات أو المرتبطة بالانضباط وذلك على وجه فوري واتخاذ الإجراءات والعقوبات المناسبة بحق المخالف.

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