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أخبار البلد

شاهد.. استعدادات الاهلي لمواجهة كانو سبورت بدوري ابطال افريقيا

السبت 07/سبتمبر/2019 - 06:47 م
تدريبات الاهلي
تدريبات الاهلي
مصطفى كرم
شارك عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مجموعة من الصور لتدريبات النادى الاهلي اليوم استعداد لمواجهة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية.

وظهر المدير الفني الجديد للنادي الاهلي رينية فايلر وهو يعطي تعليمات فنية للاعبين مع اجراء الاحماءات البدنية واللياقة الفنية.

ويلتقى الاهلي فريق كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية في ذهاب دور الـ32 ببطولة دوري أبطال إفريقيا المقرر إقامتها يوم 14 سبتمبر الجاري، حيث يسعى فايلر خلال اجتماعه اليوم مع معاونيه لاستكمال دراسة الفريق المنافس والتحضير للمباراة بشكل جيد من جميع النواحي الفنية والإدارية.

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