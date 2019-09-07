«رجال الأعمال» تطالب بتشجيع مشروعات الشباب ودعم الصناعة المحلية

طالبت جمعية رجال الأعمال المصريين، جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بضرورة اتاحة تيسيرات للتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بالاضافة للعمل علي توضيح الاجراءات والاهتمام بتسويق منتجات القطاع واصدار حوافز جديدة لضم الشركات العاملة خارج مظلة الاقتصاد الرسمي من اصحاب تلك المشروعات .



جاء ذلك خلال ورقة عملة قدمتها لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالجمعية، خلال لقاء تم مع نيفين جامع ،الرئيس التنفيذي للجهاز اليوم؛ للعمل علي زيادة تلك المشروعات في تنمية الاقتصاد ورفع معدلات النمو.



قال المهندس حسن الشافعي، عضو مجلس إدارة الجمعية ورئيس اللجنة، إن المناقشات خلال الفترة الماضية ولقائها بمختلف الهيئات والمؤسسات المعنية بتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة اسفرت عن عدة مقترحات تمثل استراتيجية عمل اللجنة ومطالبها من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.



وأضاف "الشافعي" أن اللجنة توصي بالاختيار الامثل لمشروعات الشباب والاهتمام بتعميق الصناعة المحلية وخفض الواردات من خلال اقامة الصناعات التي لا تنتج محليًا من خلال قائمة الواردات خاصة الصناعات التكملية ومستلزمات الانتاج ومنحها أولوية للتمويل والتيسيرات بجانب اهتمام الدولة بالتدريب ومساعدة الشباب فى عمل دراسات الجدوي بالاستعانة بالمستشاريين.



وأكد أن اللجنة تري ضرورة لانشاء شركة لتسويق منتجات القطاع داخليًا وخارجيًا من خلال اختيار المشروعات وفقا لإحتياجات السوق الداخلي والتصديري ووضع نظام يتيح سهولة التمويل، وايجاد حل للبيروقراطية وتسهيل الاجراءات واصدار التراخيص بجانب توفير الطاقة اللازمة للمشروعات.



واشار، إلى أن اللجنة تسعي لجذب رجال الأعمال من اصحاب الإنجازات والمشروعات الكبري لتبني مشروعات الشباب وتوجيهها لتغطية احتياجات الصناعات الكبري، مما يساهم فى انشاء كيانات اقتصادية تساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة على النمو والازدهار وتحقيق استمرارية نمو القطاع فضلًا عن تقليل الواردات من السلع الوسيطة ومستلزمات الانتاج وتصنيعها محليًا بديلًا من الاستيراد.



وأكد "الشافعي"، على ضرورة التركيز على مشروعات التكنولوجيا وتشجيع جميع المشروعات العاملة فى مجالات السوفت وير و IT بجميع الوسائل لتكون لدينا كيانات اقتصادية تواكب التقدم التكنولوجي وتعمل على تقلل الفجوة التكنولوجية فى الصناعة المحلية.



واضاف:" سبقتنا دول كثيرة فى تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة واصبحت تشكل عنصر اساسي من مقومات اقتصادها وصادراتها ومنها دول اليابان والصين وكوريا وسويسرا وماليزيا وامريكا"، لافتا أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى كل من سويسرا وماليزيا يشكل 90% من اقتصادياتها بينما تشكل 60% فى الصين، مشيرًا أن هذه الاحصائيات تدل على ان الطريق السليم للنمو الاقتصادي هو من خلال تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة



وأكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي اعطي قبلة الحياه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة عندما اعلن ان الفائدة 5% فقط وكانت البداية لازدهار القطاع فى مصر، مشيرًا أن البنك المركزي وفر الاموال وقام بتمول العديد من المؤسسات ومنها جامعة النيل للعمل على حل التحديات والتي تواجه تنمية القطاع.

