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محافظات

بتخفيضات 30%..معرض أهلا بالمدارس بشبرا الخيمة يفتح أبوابه للمواطنين..صور

السبت 07/سبتمبر/2019 - 06:43 م
معرض أهلا بالمدارس
معرض أهلا بالمدارس بشبرا الخيمة يفتح أبوابه للمواطنين
إبراهيم الهوارى
فى اطار التخفيف عن كاهل المواطنين وتوفير احتياجاتهم من مستلزمات المدارس افتتح اليوم " معرض اهلا بالمدارس" بميدان المؤسسة بشبرا الخيمة ويشارك فى المعرض عدد كبير من الشركات لتوفر مستلزمات المدارس وذلك بالتنسيق بين المحافظة ووزارة التموين والغرفة التجارية.

ويتضمن المعرض جميع مستلزمات المدارس من شنط وأقلام وكراسات وملابس زي المدرسي والأحذية والشنط وجميع الأدوات المدرسية والمكتبية والسلع الغذائية الأساسية للطلاب وادوات التربية الفنية والتربية الرياضية - الكتب التعليمية - أدوات الاستخدام الشخصي للتلاميذ والطلبة، كل إحتياجات الطالب والمعلم والمدرسة والمراكز التعليمية، بأسعار مخفضة تصل إلى ٣٠ % لمساعدة كل المصريين فى توفير احتياجات العام الدراسي الجديد.

فيما شهدت المعارض المدرسية على مستوى المحافظة إقبالا كبيرا من المواطنين لشراء احتياجاتهم لابنائهم من مستلزمات المدارس بأسعار مخفضة ومواجهة جشع التجار فى المحلات والمكاتب الكبرى.

وقال الدكتور علاء عبدالحليم محافظ القليوبية أنه تقرر افتتاح 3 معارض تحت شعار "أهلا بالمدارس" بالتعاون مع الغرفة التجارية بالمحافظة ووزارة الداخلية ومديرية التموين بالقليوبية.

ونوه المحافظ إلى أن المعارض تقام بمدن بنها وشبرا الخيمة والقناطر الخيرية بمشاركة 60 شركة بتخفيضات تصل إلى 30%، لافتا إلى أن الغرفة التجارية تتحمل تكلفة إقامة المعارض والخدمات اللوجيستية للشركات العارضة.
بتخفيضات 30%..معرض أهلا بالمدارس بشبرا الخيمة يفتح أبوابه للمواطنين..صور
بتخفيضات 30%..معرض أهلا بالمدارس بشبرا الخيمة يفتح أبوابه للمواطنين..صور
بتخفيضات 30%..معرض أهلا بالمدارس بشبرا الخيمة يفتح أبوابه للمواطنين..صور

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