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رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

غدًا.. الأعلى للإعلام يحقق في مخالفات قناة الحدث اليوم

السبت 07/سبتمبر/2019 - 06:38 م
المجلس الأعلى لتنظيم
المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام
عبدالوكيل ابوالقاسم
تبدأ لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، غدًا الأحد التحقيق في الشكاوى العديدة المقدمة ضد قناة الحدث اليوم وتشمل مخالفات جسيمة من بينها بيع الهواء وتأجير الوقت وشكاوى أخرى.

وقال جمال شوقي رئيس لجنة الشكاوى بالمجلس في تصريحات صحفية إن الممثل القانوني للقناة سوف يمثل في جلسة تحقيق تتناول المخالفات الخاصة بجرائم إعلامية ارتكبتها البرامج المختلفة.

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