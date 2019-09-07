غدًا.. الأعلى للإعلام يحقق في مخالفات قناة الحدث اليوم

تبدأ لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، غدًا الأحد التحقيق في الشكاوى العديدة المقدمة ضد قناة الحدث اليوم وتشمل مخالفات جسيمة من بينها بيع الهواء وتأجير الوقت وشكاوى أخرى.



وقال جمال شوقي رئيس لجنة الشكاوى بالمجلس في تصريحات صحفية إن الممثل القانوني للقناة سوف يمثل في جلسة تحقيق تتناول المخالفات الخاصة بجرائم إعلامية ارتكبتها البرامج المختلفة.

