لحظة إطلاق النار على 300 ظبي ودفن جريح وهو على قيد الحياة .. شاهد ماذا حدث

كشفت لقطات مروعة لحظة دفن ظبي جريح حيًا، بعد أن أمرت الحكومة الهندية بقتلهم.



ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل"، تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر فيديو يوضح مزارعين بمدينة بيهار وهم يشكون من ظبي من فصيلة "نلجاي"، يقوم بتدمير محصلهم عن طريق التهامها.



في حين أمرت الحكومة بإطلاق النار على 300 ظبي وقلتهم بواسطة صيادين محليين.



فيما يظهر الفيديو المتداول مجموعة من الصيادين يدفنون ظبي في حفرة وهو لا يزال حيًا و يردمون بالتراب، عبر واسطة ونشن وهو داخل حفرة عميقة في مشهد غير آدمي.



