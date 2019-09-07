أموال شهادات قناة السويس ستبقى في البنوك.. خبير: المصريون يحصلون على أكبر منفعة

قال إبراهيم مصطفى استشاري الاستثمار والاقتصاد: إن ثقافة المواطن المصري هي وضع الأموال في المضمون، وذلك ظهر في إقبال المصريين الضخم على شراء شهادات قناة السويس ووضع أموالهم في البنوك.



وأضاف إبراهيم مصطفى في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة " صدى البلد": "من أسباب الإقبال الضخم على الشهادات هو العائد الكبير، وسهولة إجراءات وضع الأموال في البنوك وشراء الشهادات".



وتابع ابراهيم مصطفى:" المصريين كان لديهم حس وطني لأنهم يساعدون مصر على إنشاء قناة السويس، كما بحث المصريون عن المنفعة الأكبر ".



وأكمل إبراهيم مصطفى:" نتيجة ثقافة المواطن المصري القائمة على وضع الأموال في المضمون، فإن عدد كبير من المصريين سيتركون أموال شهادات قناة السويس في البنوك للحصول على أكبر منفعة".

