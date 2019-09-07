لوكلير يضع فيراري في مركز أول المنطلقين في مونزا بعد مهزلة اللفة الأخيرة

وضع شارل لوكلير فريقه فيراري في مركز أول المنطلقين في جائزة إيطاليا الكبرى ببطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات اليوم السبت بعد تجارب تأهيلية انتهت بمهزلة وخضوع السائقين لتحقيقات.



وسينطلق لويس هاميلتون بطل العالم خمس مرات من الصف الأول بجانب السائق البالغ عمره 21 عاما القادم من موناكو فيما جاء زميله في مرسيدس الفنلندي فالتيري بوتاس ثالثا أمام سيباستيان فيتل سائق فيراري.



وشهدت اللفة الأخيرة من الفترة الثالثة في التجارب التأهيلية نزول جميع السائقين التسعة المتبقيين إلى أرض الحلبة وتصارع كل سائق على الاستفادة من السير خلف سائق آخر من أجل الحصول فرصة تقليل احتكاك الهواء.



وكان كارلوس ساينز سائق مكلارين هو الوحيد الذي نجح في عبور خط النهاية في الوقت المناسب للقيام بمحاولة أخيرة واحتل المركز السابع.



وأبلغ توتو فولف رئيس مرسيدس الغاضب شبكة سكاي سبورتس التلفزيونية "هذا كان أسوأ من فورمولا للناشئين.



"المشكلة أن الجميع يريدون الحصول على أفضلية (بتقليل احتكاك الهواء) ولا يريد أحد أن يكون في الأمام... ثم بدا الجميع كالبلهاء".



وقال مراقبو السباق في ملحوظة على الشاشات الموجودة بالحلبة إن أحداث اللفة الأخيرة تحت التحقيق.



وتعرض كيمي رايكونن، الحاصل على مركز أول المنطلقين مع فيراري في العام الماضي، لحادث في منعطف بارابوليكا بسيارته ألفا روميو مما أدى إلى توقف الفترة الأخيرة من التجارب لمدة 11 دقيقة.



وعند استئناف الوقت كان لوكلير في مركز أول المنطلقين بعدما حقق زمنه قبل ظهور الأعلام الحمراء.



وحدث اضطراب مفاجئ مع نزول جميع السائقين المتبقيين إلى أرض الحلبة وعدم رغبة أي منهم في التقدم على الآخر للقيام بمحاولة أخيرة.



ولم يهدر هاميلتون، صاحب الرقم القياسي في الحصول على مركز أول المنطلقين، فرصة السخرية من أن أبطأ تجارب تأهيلية جاءت على أسرع حلبة في البطولة والتي يمكن أن يتسبب وجود سائق أمامك يقلل من احتكاك الهواء إلى أفضلية كبيرة في زمن اللفة.



وقال "تسببوا في إهدار الوقت علينا. هذا مثير. انتزع مركز أول المنطلقين في المحاولة الأولى ثم قم بإضاعة الوقت على الآخرين.



"هذا خطر علينا جميعا. بعض السائقين كانوا يبطئون ولا تعلم من بجانبك وهكذا. كان عملا به مخاطرة على أرض الحلبة".



وكانت جماهير فيراري تحتفل في المدرجات بغض النظر عما حدث ولوحوا بلافتات من جميع أنحاء إيطاليا في دليل واضح على حماسهم وولائهم.



* فوضى كبيرة



وهذه هي المرة الرابعة التي ينال فيها لوكلير مركز أول المنطلقين هذا الموسم والثانية على التوالي. وسيسعى السائق القادم من موناكو لانتصاره الثاني على التوالي غدا الأحد بعد فوزه لأول مرة في مسيرته في بلجيكا الأسبوع الماضي.



وقال السائق الشاب "أنا سعيد بمركز أول المنطلقين لكن من المخجل أن النهاية كانت فوضوية وتمنيت أن تكون لفتنا الأخيرة كافية".



وأضاف عن آمال فيراري في إنهاء صيامه عن الانتصارات في مونزا منذ 2010 عندما فاز الإسباني فرناندو ألونسو "أعتقد أن السرعة كانت جيدة خلال محاكاة السباق. الأمر يبدو إيجابيا وأفضل من سبا".



وتعرض نيكو هولكنبرج سائق رينو، الذي تأهل في المركز السادس خلف زميله الأسترالي دانييل ريتشياردو، لانتقادات كبيرة بعد خروجه عن مسار الحلبة بعدما كان أول من يترك منطقة الصيانة.



وطلب مراقبو السباق الاجتماع مع هولكنبرج بسبب "الخروج عن مسار الحلبة بدون سبب مبرر".



وأبلغ الصحفيين "الكل يبحثون عن محاولة تقليل احتكاك الهواء. عندما تقود بمفردك تخسر وقتا في الخطوط المستقيمة ولا يمكنك تعويض هذا الزمن. ومن ثم انتهى بنا الوضع بهذا الشكل. بالتأكيد هذا غير طبيعي وغريب".



وتأهل التايلاندي ألكسندر ألبون سائق رد بول في المركز الثامن وألقى باللوم على هولكنبرج فيما حدث فيما جاء الكندي لانس سترول سائق ريسنج بوينت تاسعا.



ويقدم سترول أداء قويا معتادا في مونزا إذ سبق له الانطلاق من المركز الثاني مع وليامز في 2017.



وسينطلق ماكس فرستابن، الفائز بسباقين هذا الموسم، من المؤخرة مع رد بول بسبب عقوبة تغيير المحرك وبجانبه بيير جاسلي سائق تورو روسو والشاب لاندو نوريس سائق مكلارين.