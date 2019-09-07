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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

"سيتي لايف".. جولة لمانشستر سيتي في مصر السبت المقبل

السبت 07/سبتمبر/2019 - 06:37 م
مانشستر سيتي
مانشستر سيتي
إسماعيل محمود
أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي عن إقامة فعالية "'سيتي لايف" في العاصمة المصرية، القاهرة، وذلك يوم السبت القادم الموافق الرابع عشر من شهر سبتمبر.

وأعلن الموقع الرسمي للنادي على الإنترنت عن إقامة تلك الفاعلية في "كايرو فيستيفال سيتي" في الرابعة والنصف من مساء يوم السبت القادم ، الموافق الرابع عشر من سبتمبر، ويأتي هذه الحدث ضمن جولة كؤوس مانشستر سيتي والتي يرعاها طيران الاتحاد.

وكشف الموقع عن أبرز أبرز الفعاليات التي ستقام وهي :
- مشاهدة مباراة مانشستر سيتي أمام نادي نوريتش سيتي في الدوري الإنجليزي
‏ -التقاط الصور مع كؤوس نادي مانشستر سيتي
‏ -ربح منتجات موقعة من لاعبي الفريق الأول

كما سيحضر أيضًا ، أسطورة مانشستر سيتي "بول ديكوف" سيكون حاضرًا في تلك المناسبة، وسيقوم بتحليل المباراة، كما سيتم تقديم هدايا مجانية لجميع الحاضرين ، وذلك ضمن الجولة التي ينظمها النادي حول دول العالم لاستعراض كؤوس النادي.

يذكر أن تلك الجولة ليست الأولى في بلاد الفراعنة ، حيث سبق للنادي الإنجليزي أن قام بتلك الجولة العام الماضي.

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