كيف يكون عذاب القبر؟.. الإفتاء تجيب

قال الشيخ أحمد ممدح، أمين الفتوي بدار الإفتاء، إن عذاب القبر يكون فى الحياة البرزخية، وهي: المرحلة الوسطى بين الحياةٍ والبعث.



وأضاف «ممدوح» فى إجابته عن سؤال:« ما هو عذاب القبر؟»، أن الإنسان فى الحياة البرزخية يكون فى قبره؛ الذى هو إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، مستشهدًا: بما جاء في النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أن القبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار، وأن العبد إذا قبض يبشر عند قبره بالجنة إن كان مؤمنًا ويبشر بالنار إن كان كافرًا.



وتابع: أن المتوفي إذا رأى فى قبره شيٍ من النعيم؛ يحصل له ذلك إن شاء الله فى الآخرة، وإن رأى شيء من العذاب؛ يحصل له ذلك أيضا، فالقبر مبدأ من مبادئ النعيم في حق المؤمن، ومبدأ من مبادئ العذاب في حقه غيره، فما هذا كله إلا مقدمات للآخرة.

