ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

كيف يكون عذاب القبر؟.. الإفتاء تجيب

السبت 07/سبتمبر/2019 - 06:40 م
عذاب القبر
عذاب القبر
الفكر الديني
قال الشيخ أحمد ممدح، أمين الفتوي بدار الإفتاء، إن عذاب القبر يكون فى الحياة البرزخية، وهي: المرحلة الوسطى بين الحياةٍ والبعث.

وأضاف «ممدوح» فى إجابته عن سؤال:« ما هو عذاب القبر؟»، أن الإنسان فى الحياة البرزخية يكون فى قبره؛ الذى هو إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، مستشهدًا: بما جاء في النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أن القبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار، وأن العبد إذا قبض يبشر عند قبره بالجنة إن كان مؤمنًا ويبشر بالنار إن كان كافرًا.

وتابع: أن المتوفي إذا رأى فى قبره شيٍ من النعيم؛ يحصل له ذلك إن شاء الله فى الآخرة، وإن رأى شيء من العذاب؛ يحصل له ذلك أيضا، فالقبر مبدأ من مبادئ النعيم في حق المؤمن، ومبدأ من مبادئ العذاب في حقه غيره، فما هذا كله إلا مقدمات للآخرة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اداب زيارة المسجد النبوي .. الاعمال المستحبة ودعاء دخول قبر الرسول

ترشيحاتنا

موعد مباراة السوبر بين الاهلى والزمالك

عقابة عنده ربه.. قاضي اقتحام الحدود: محمد مرسي كان يستاهل العقاب ولكن توفى.. شاهد

تعليق ناري من نجم الأهلي السابق على تولي فايلر مهمة الفريق..فيديو

بـ وجه القطة..دنيا سميرغانم بإطلالة بريئة..والجمهور: كيوت

شاهد.. رانيا يوسف برفقة بناتها فى الإجازة.. والجمهور يتغزل: يا حلاوتكوا

سوف آكل قلبك.. ابنة عمرو دياب تثير جدلا عبر السوشيال ميديا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. استعدادات الاهلي لمواجهة كانو سبورت بدوري ابطال افريقيا

لك العالم كله إلا أنا.. رسالة غامضة من جيهان خليل على انستجرام

بيحلووا بعد الطلاق .. نجمات ازددنا جمالا بعد الانفصال.. من كانت الأجمل؟