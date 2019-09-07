متجر ملابس يتحول إلى ساحة معركة بين مئات السيدات .. فيديو

تحول متجر للملابس بروسيا إلى ساحة معركة بين مئات المتسوقات ، للحصول على الملابس المخفضة التي وصل سعرها إلى بنس واحد فقط.



ويوضح الفيديو المتسوقات وهم يمزقون قطع الملابس من أيدي بعضهم، في حالة من الفوضى العارمة للحصول على الملابس المخفضة.



وبحسب صحيفة "ديلي ميل"، وقع الحادث مركز تسوق في مدينة فلاديكافكاز في المنطقة الجنوبية الغربية الروسية من شمال أوسيتيا-ألانيا.



