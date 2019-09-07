خبير تمويل واستثمار يزف بشرى حول سعر الفائدة

قال مصطفى بدرة استاذ التمويل والإستثمار، إننا نشهد حالة إصلاح اقتصادي، وسعر الفائدة يتراجع ، وسوف ينخفض في الفترة المقبلة لأن تراجع سعر الفائدة يخفض الدين العام.



وأضاف مصطفى بدرة في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن الدول الكبرى مثل أمريكا تخفيض سعر الفائدة لجذب الاستثمارات .



وتابع مصطفى بدرة:" نريد أن يتجه المصريين نحو العمل وليس الاحتفاظ بالأموال في البنوك كما هي، وعلى كل مواطن أن يستثمر في المجال الذي يتأكد من تحقيق الربح فيه".



وأكمل مصطفى بدرة: "الدولة تتجه نحو المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ومصر تشجع هذا الأمر، والعالم بأكمله يتجه نحو التصنيع".

