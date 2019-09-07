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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبير تمويل واستثمار يزف بشرى حول سعر الفائدة

السبت 07/سبتمبر/2019 - 06:46 م
أموال - أرشيفية
أموال - أرشيفية
هاني حسين
قال مصطفى بدرة استاذ التمويل والإستثمار، إننا نشهد حالة إصلاح اقتصادي، وسعر الفائدة يتراجع ، وسوف ينخفض في الفترة المقبلة لأن تراجع سعر الفائدة يخفض الدين العام.

وأضاف مصطفى بدرة في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن الدول الكبرى مثل أمريكا تخفيض سعر الفائدة لجذب الاستثمارات .

وتابع مصطفى بدرة:" نريد أن يتجه المصريين نحو العمل وليس الاحتفاظ بالأموال في البنوك كما هي، وعلى كل مواطن أن يستثمر في المجال الذي يتأكد من تحقيق الربح فيه".

وأكمل مصطفى بدرة: "الدولة تتجه نحو المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ومصر تشجع هذا الأمر، والعالم بأكمله يتجه نحو التصنيع".

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