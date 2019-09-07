تألق الممثلة الأمريكية داكوتا جونسون فى العرض الخاص لفيلم the friend بمهرجان تورنتو

تالقت الممثلة الامريكية داكوتا جونسون خلال حضورها العرض الخاص لفيلم the friend ضمن فعاليات مهرجان تورنتو السينمائي في كندا.



وظهرت داكوتا جونسون بفستان اسود طويل مع تسريحة شعر كلاسيكية مع الممثل العالمي جاسون سيجال.



وعن مشاركات داكوتا جونسون في المهرجانات العالمية، شاركت ك عضو لجنة تحكيم في مهرجان مراكش بالمغرب في دورته الاخيرة.



ويختتم مهرجان تورنتو فعالياته يوم ١٥ سبتمبر المقبل بعد انطلاق فعاليته يوم ٥ سبتمبر الماضي.

