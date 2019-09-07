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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تألق الممثلة الأمريكية داكوتا جونسون فى العرض الخاص لفيلم the friend بمهرجان تورنتو

السبت 07/سبتمبر/2019 - 09:48 م
داكوتا جونسون
داكوتا جونسون
شروق إبراهيم
تالقت الممثلة الامريكية داكوتا جونسون خلال حضورها العرض الخاص لفيلم the friend ضمن فعاليات مهرجان تورنتو السينمائي في كندا.

وظهرت داكوتا جونسون بفستان اسود طويل مع تسريحة شعر كلاسيكية مع الممثل العالمي جاسون سيجال.

وعن مشاركات داكوتا جونسون في المهرجانات العالمية، شاركت ك عضو لجنة تحكيم في مهرجان مراكش بالمغرب في دورته الاخيرة.

ويختتم مهرجان تورنتو فعالياته يوم ١٥ سبتمبر المقبل بعد انطلاق فعاليته يوم ٥ سبتمبر الماضي.
تألق الممثلة الأمريكية داكوتا جونسون فى العرض الخاص لفيلم the friend بمهرجان تورنتو
تألق الممثلة الأمريكية داكوتا جونسون فى العرض الخاص لفيلم the friend بمهرجان تورنتو
تألق الممثلة الأمريكية داكوتا جونسون فى العرض الخاص لفيلم the friend بمهرجان تورنتو

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