على الطريقة الأوروبية.. مطارات مصر السياحية تستقبل مسافريها بـ معزوفات موسيقية

يبدو أن هناك سياسة جذب جديدة، تتبعها وزارة الطيران المدني بالتوازي مع الخطط التطويرية التي تقوم بها داخل المطارات المصرية بالمدن السياحية، ألا وهي الجانب الترفيهي، الذي لم تغفله وسط غمرة أعمال التطويرات والإنشاءات لمباني الصالات أو افتتاحات من أبوابها.



في مشهد لافت للنظر، داخل المطارات المصرية بالمدن السياحية، هناك وبينما أنت تمر في طريقك داخل صالة المطار تجد عازف "كمان" يتوسطها، يقف ممسكا بآلته الموسيقية يرتجل على أوتارها من المعزوفات الغربية والشرقية ما تطيب لها النفس وتحلو، مستقطبًا ذاك الزائر القادم من دولة خارجية كانت أو داخلية، والمسافر أيضا إلى تلك الوجهات، في مشهد يعكس الرقي الحضاري والثقافي التي باتت عليها مطاراتنا المصرية.



تلك المشاهد الراقية، لاقت استسحان الكثيرين سواء من المارين داخل صالات المطار أو المشاهدين لتلك اللحظات التي أخذت للمشهد عبر كاميرات المسافرين والعاملين بالمطارات، وأضفت أجواء سحرية مغايرة على المطارات، تجعلك تتمنى أن تزوره لمرة واحدة لتسجل أنت أيضا تلك الحظة.



وبالنظر إلى مطاراتنا المصرية، حقيقةً نجد أنه برغم التحديات والصعوبات التي تمر بها صناعة النقل الجوي حول العالم بصفة عامة ومصر بصفة خاصة، استطاعت الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، أن تحقق طفرة في ميزانية الشركة هذا العام، خاصة بعد ما جنته من ثمار في الآونة الأخيرة من خلال تنفيذ العديد من المشروعات الهامة وافتتاح مطارات جديدة من بينها التشغيل التجريبي لمطاري العاصمة الإدارية وسفنكس، فضلا عن افتتاح أعمال تطوير مبنى الركاب رقم 2 وتطوير الحقل الجوى بمطار الغردقة الدولي وإحلاله وتجديد أنظمة المراقبة الجوية والاتصالات مع الطائرات.



نجدها تستعد أيضا، خلال الفترة القليلة القادمة، لافتتاح مشروعات أخرى تتمثل في المرحلة الأولى لمبنى الركاب رقم 2 بمطار شرم الشيخ الدولي وغيرها من المشروعات الجديدة، بالإضافة إلى سيرها على خطط استكمال التطويرات الشاملة والتحديثات في جميع المطارات المصرية والتي تضم مطارات سانت كاترين وطابا وبرج العرب والأقصر وأسوان وسوهاج وأسيوط.



بالإضافة إلى اتجاهها نحو ضرورة تكثيف النشاط التجاري بالمطارات المصرية، خاصة مطارات برج العرب والأقصر وأسوان، فضلا عن التطوير المستمر للبنية التحتية والعنصر البشري بجميع المطارات والحرص على تطبيق الحوكمة بجميع المطارات المصرية والحفاظ على تطبيق أعلى مستويات الخدمات المقدمة للركاب والعملاء، وضرورة العمل من أجل مضاعفة الأرباح والإيرادات في العام المالي القادم.



ناهيك عن وضع تطوير المجال الجوي المصري نصب أعينها ليكون جاذبا، يستطيع أن يتبوأ مكانة عالمية، خاصة في ظل المنافسة العالمية التي يشهدها قطاع النقل الجوي، مع السعي نحو التطوير لمنافسة أكبر مطارات العالم.



