جبهة جديدة للحروب الاقتصادية العالمية.. إجراءات انتقامية يابانية ضد كوريا الجنوبية.. طوكيو ترفض الاعتراف بماضيها الاستعماري.. وتعاقب سيول بفرض قيود على صادراتها.. تعويضات العمل القسري سبب الخلاف

الرئيس الكوري:

- حذف كوريا من القائمة البيضاء للشركاء التجاريين تصرف ياباني خادع

- سندعم الشركات الكورية لتحقيق الاستقلال الاقتصادي



رئيس الوزراء الكوري:

- نبذل جهودا للتخلص من الاعتماد على دولة في مجالات الصناعة



المحكمة العليا الكورية:

- الكوريون لهم الحق بالمطالبات نتيجة السخرة

- اتفاق 1965 لا يسقط حق الأفراد في التعويضات من الشركات اليابانية



جبهة جديدة للحروب الاقتصادية العالمية، بعد المواجهة بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، ولكن هذه المرة اللاعب الأساسي فيها هو اليابان التي تمارس ضغوطا على كوريا الجنوبية، وفرضت اليابان قيودًا على الصادرات التي تستخدمها شركات تصنيع الشرائح الإلكترونية والهواتف المحمولة في كوريا الجنوبية.



ويأتي الإجراء الياباني كانتقام اقتصادي ضد حكم المحكمة العليا في كوريا الجنوبية بشأن التعويضات عن العمل القسري وعمال السخرة في زمن الاحتلال الياباني لكوريا وخلال الحرب العالمية الثانية. واستمر حكم اليابان الاستعماري من 1910 - 1945 لشبه الجزيرة الكورية.



ووفقًا لوكالة يونهاب الكورية الجنوبية، فإن القرار الياباني جعل سيول تقدم شكوى لدى منظمة التجارة العالمية، وتنشط من أجل العمل على تنويع مصادر الواردات.



وتطبق القيود الجديدة على 3 مواد كيميائية، وعلى نقل تكنولوجيا التصنيع، وتقضي بإزالة سيول من قائمة كانت تسمح بالصادرات المستعجلة. وتعني تلك الإجراءات أنه سيكون على المصدّرين الآن طلب إذن لكل دفعة ينوون تصديرها إلى كوريا الجنوبية في عملية تستغرق نحو 90 يومًا في كل مرة، وفق وسائل إعلام محلية. وبين المواد الكيميائية المتأثرة تلك المستخدمة في تصنيع الشاشات وأخرى لتصنيع وتنظيف الشرائح الإلكترونية.



الرد الكوري

وكرد كوري عاجل أعلنت سيول أنها ستلغي اتفاقا لتبادل المعلومات الاستخبارية العسكرية مع اليابان وأعلن النائب الأول لمدير مكتب الأمن القومي في الرئاسة الكورية الجنوبية كيم يوجوين، أن سيول قررت إنهاء الاتفاق المعروف باسم اتفاق الأمن العام والمعلومات العسكرية، وأضاف: سنبلغ الحكومة اليابانية عن طريق قناة دبلوماسية.





ومن جانبه انتقد الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن، تصرف الحكومة اليابانية التي لا تعترف بالأخطاء التي ارتكبتها في فترة الاحتلال الياباني لكوريا.



وترأس الرئيس مون اجتماع لمجلس الوزراء في البيت الأزرق حيث أشار إلى أن اليابان قررت حذف كوريا من القائمة البيضاء للشركاء التجاريين الموثوق بهم من خلال الربط بين مشكلة تاريخية والشؤون الاقتصادية، ووصف هذا القرار بأنه عبارة عن تصرفات خادعة. وأكد أن اليابان عليها أن تكون صادقة.



وأضاف مون أن اليابان لا تقدم أي سبب لاتخاذ الإجراءات الانتقامية وتغير موقفها مرارا بشكل لا مبرر له ولا تحاول ترشيد سلوكها. وفيما يتعلق بمسألة جزيرة "دوكدو" الكورية، أشار مون إلى تصرف اليابان غير العادل بخصوص هذه القضية.



وصرح الرئيس مون أن دول آسيوية من بينها كوريا، لديها تاريخ مؤسف، وقال إن تصرف الحكومة اليابانية التي لا تعترف بالأخطاء يتسبب في زيادة من ألم الضحايا.



وأكد أن اليابان عليها أن تحذو حذو ألمانيا التي حصلت على الثقة في المجتمع الدولي من خلال الاعتراف بالأخطاء الماضية بصراحة دائما.



ومن جهة أخرى، تعهد الرئيس مون بدعم الشركات الكورية من أجل تحقيق الاستقلال الاقتصادي.



القائمة البيضاء

واتخذت الحكومة اليابانية قرارا بإزالة كوريا الجنوبية من القائمة البيضاء للشركاء التجاريين المفضلين لديها اعتبارا من يوم 28 أغسطس من خلال تعديل مرسوم مراقبة التجارة التصديرية. وحثت الحكومة الكورية على إجراء الحوار الصادق لتحسين العلاقات بين كوريا واليابان ومنع تفاقم الحالة الناجمة من الإجراءات اليابانية.



وأعرب رئيس الوزراء الكوري لي ناك-يون الذي ترأس اجتماع الوزراء في مقر الحكومة بمدينة سيجونغ عن قلقه العميق بشأن الإجراءات غير العادلة للحكومة اليابانية.



وأكد رئيس الوزراء لي أن الحكومة الكورية ستقدم شكوى لمنظمة التجارة العالمية بشأن قيود التصدير التي تفرضها اليابان من أجل تصحيح الإجراءات الاقتصادية غير العادلة التي تتخذها اليابان، مضيفا أنها ستبذل جهودا للتخلص من الاعتماد على دولة خاصة في مجالات الصناعة.



وتطرق الاجتماع إلى وضع التدابير المفصلة في مجال البحث والتطوير من أجل تعزيز القوة التنافسية في صناعة إنتاج المواد والمكونات وغيرهما.



وقال لي إن كوريا ستركز على تطوير الصناعة بغض النظر عن تصرف الحكومة اليابانية، مصرحا بأن الحكومة ستستثمر الميزانية البالغة أكثر من 5 تريليونات وون في مجال البحث والتطوير خلال 3 سنوات.



وأضاف أن الحكومة ستركز على دعم أنشطة البحث والتطوير من خلال إجراء دراسة جدوى أولية وتبسيط العملية لاختيار مؤسسات ستجري البحث وإنشاء اللجنة المشتركة بين مجتمع الصناعات والجامعات والمعاهد. وقال إنها ستضع خطة للاستفادة من نتائج البحث والتطوير من خلال التركيز على القدرات وإصلاح هيكل البحث والتطوير.



ومن جهته، صرح لي أن الحكومة ستؤسس "لجنة القوة التنافسية المشتركة بين القطاعين العام والخاص" لتوفير التدابير.



شرعية حكم المحكمة العليا الكورية

وقضت المحكمة العليا الكورية أكتوبر الماضي بحكم لصالح ضحايا العمل القسري أثناء الحرب العالمية الثانية وأمرت شركة نيبون ستيل اليابانية بتعويض 100 مليون وون كوري لكل الضحايا.



وتدعي الحكومة اليابانية والحزب الديمقراطي الليبرالي الياباني بأن هذه الأحكام تخالف القانون الدولي لأن قضية عمال السخرة سويت تماما ليست على مستوى الدولة فحسب، بل على مستوى المواطنين أيضا وفقا لاتفاقية التعويضات بين البلدين عام 1965.



ولكن الحكومة اليابانية كانت اعترفت بنفسها مرتين أمام البرلمان الياباني عام 1991 بأن حق المطالبات الفردية بالتعويض لا يزال معمولا به بغض النظر عن اتفاقية التعويضات بين البلدين. وحينها، أجاب يناي شيون جي مدير إدارة مكتب المعاهدة التابعة لوزارة الخارجية اليابانية بأن حق حماية الدولة-كوريا- التي تحمي الدولة شعبها فقط انتهت صلاحيتها، ولكن حق المطالبات الفردية بالتعويض لا يزال معمولا به وكانت تلك الإجابة ردا على السؤال من البرلمان الياباني عن ما إذا كان اليابانيين لديهم حق مطالبات فردية باسترجاع أصولهم التي خلفوها في الخارج أثناء الحرب.



ويتوافق مثل هذا المنطق مع قرار المحكمة العليا الكورية الذي يقول إن الكوريين وخصوصا ضحايا عمال السخرة لا يزال لديهم الحق في المطالبات الفردية بالتعويض، فهم يستطيعون حتى الآن أن المطالبة بالتعويضات من تلك الشركات.



وبدأت الحكومة اليابانية الآن في تحرّيض الشركات الياباينة بعدم تنفيذ حكم المحكمة العليا الكورية وتتدخل في اتخاذ القرارات المستقلة من قبل هذه الشركات. وعلاوة على ذلك، تهدد الحكومة اليابانية كوريا باتخاذ الإجراءات الانتقامية الأكثر شراسة إذا أقدمت الحكومة الكورية تعويضات لأولئك الضحايا عن طريق بيع ممتلكات الشركات اليابانية داخل كوريا.



إعلان الشراكة بين طوكيو وسيول 1965

ونص إعلان الشراكة بين كوريا واليابان الذي اتفق عليه الرئيس الكوري الأسبق كيم داي-جونغ ونظيره الياباني الأسبق أبوتشي جايجو على أن كوريا كانت الضحية، وينص أيضا على اعتذار الحكومة اليابانية إلى كوريا عن أعمالها الخاطئة. وهذا يظهر أن الاحتلال الياباني لكوريا كان غير قانونيا. وكانت طبيعة المدفوعات التي دفعتها اليابان عند الاتفاقية عام 1965، كنتيجة عن الخسائر الناجمة عن أفعال غير قانونية. ويرى الكورويون أنه إذا كان الاحتلال الياباني غير قانونيا فإن الحكومة اليابانية يجب أن تدفع التعويضات على الأضرار الناجمة عن الأعمال غير القانونية

