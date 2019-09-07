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منوعات

زوجان ينتحران بجوار ابنهما الرضيع .. صور

السبت 07/سبتمبر/2019 - 07:43 م
صدى البلد
أحمد شريف
أقدم عرسان على الانتحار الجماعي، حيث عثر على الزوجين وهما ميتين بجوار رضيعهما الصغير.

وبحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، عثر طاقم الطوارئ على جثث كل من كيريل نيمسيف البالغ من العمر 32 عامًا وزوجته لانا نيمسيفا البالغة من العمر 23 عامًا في منزلهم في بورتون أبون ترينت ، بمقاطعة ستافوردشاير الانجليزية مساء الأربعاء الماضي.

وأنقذت قوات الطوارئ ابنهما الرضيع من المنزل بعد العثور على والديه وهم جثث هامدة.

وعبر أصدقاء الزوجين عن صدمتهم من احتمال أن يضر الزوجان ببعضهما البعض.

وقالت نيكيتا أسكوكس ، 33 سنة احد الاصدقاء المقربين للزوجين، بأنهم كانوا مثاليان وفي غاية السعادة، لافتة إلى أن لا أحد يعلم ماذا حدث لهما و أن الجميع ينتظر تحقيقات الشرطة بشأن هذا الحادث.

وكشف أحد زملاء الزوجين، بأن كيريل كان يشعر بالتوتر في عمله و زوجته لانا لم تكن قادرة على فهم ذلك الأمر.

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