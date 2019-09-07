أهالي قرى محافظة الجيزة: نختنق يوميا بسبب الروائح الكريهة

أرسل طالب أهالي قرى "عرب أبوساعد والشرفا والمنيا والشوبك وغمازة الكبرى والاخصاص ونزلة عليان التابعة لمركز ومدينة الصف جنوب الجيزة " التابعة لمحافظة الجيزة شكوى الى موقع صدى البلد الإخبارى بشأن انتشار الروائح الكريهة بهذه القرى و خطها على صحة الأطفال .



وقال ابراهيم كامل أبو ساعد أحد أهالي قرية عرب أبو ساعد: إن هذه القرى تعيش يوميا فى هذه الروائح الكريهة سبب مصانع السماد أم مصانع البروتين الحيوانى، ما يشكل خطرا على صحة الأطفال.



وقال نصر أبوصالح، أحد أهالي الشرفا إن هذه الروائح منتشرة في هواء هذه القرى جميعا بداية من نزلة عليان جنوب المركز وحتى أبوساعد والشوبك شمالا ونزداد هذه الروائح ليلا وتبلغ ذروتها فى الثالثة فجرا وقد استغثنا بمجلس المدينة ومحافظة الجيزة لمعرفة السبب لكن دون أي استجابة.



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