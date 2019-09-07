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تعليم

رئيس جامعة الأزهر يكرّم الدكتور محمود طلعت الفقي لإسهاماته الطيبة في مستشفى سيد جلال الجامعي

السبت 07/سبتمبر/2019 - 08:01 م
رئيس جامعة الأزهر
رئيس جامعة الأزهر يكرّم الدكتور محمود طلعت الفقي
محمد شحتة
زار الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، اليوم، يرافقه الدكتور محمود صديق، عميد كلية طب بنين الأزهر بالقاهرة، بزيارة الدكتور محمود طلعت الفقي، صاحب الإسهامات الطيبة في دعم مستشفى سيد جلال الجامعي التابع لكلية طب بنين الأزهر بالقاهرة فى منزله .

وأوضح بيان المركز الإعلامي بالجامعة، أن للدكتور مهندس محمود طلعت الفقي، أيادي بيضاء منذ فترة طويلة في تطوير ودعم مستشفى سيد جلال الجامعي، حيث قام بإنشاء مستشفى النساء والتوليد عام ١٩٩١ وتم افتتاحها عام ١٩٩٤، ثم قام بإنشاء مستشفى طلعت لأمراض الباطنية عام ١٩٩٦، ثم قام بإنشاء مبنى الجراحات المتخصصة عام ٢٠١٠.

وأضاف البيان أنه يتم حاليًا تجهيز مبنى ملحق للجراحات المتخصصة، ومن المقرر الانتهاء منه أول العام القادم –بمشيئة الله-، مشيرًا إلى أن التبرعات تجاوزت الـ ٢٠٠ مليون جنيه.

وفى ختام الزيارة قام الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، بتكريم الدكتور مهندس محمود طلعت الفقي ومنحه درع الجامعة، تعبيرًا رمزيًا عن شكر وتقدير مؤسسة الأزهر الشريف لجهوده وإسهاماته الجزيلة الطيبة.

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