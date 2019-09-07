رئيس الوزراء البريطاني مهدد بالسجن

حذر جيريمي كوربن وزير حزب العمال البريطاني المعارض من أن بوريس جونسون رئيس الوزراء ليس فوق القانون، وذلك بعد إعلانه أنه سيرفض طلب تمديد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "البريكست"، بعد تمرير مجلس العموم (البرلمان) لقانون يمنع الانفصال عن أوروبا بدون اتفاق.



وقال كوربن، خلال زيارة إلى نورويك: "نشهد حدثا استثنائيا، حينما يقول رئيس الوزراء إنه فوق القانون".



وفي اتهام ضمني لحزب المحافظين الحاكم، قال زعيم المعارضة إنهم "يجهزون لفوضي، وأفضل شيء يمكنهم فعله التأكد من أنه يلتزم بقرار البرلمان، الذي مرر قانونا جديدا من أجل تجنب صدمة الخروج في 31 أكتوبر، والتمديد 3 أشهر من أجل مفاوضات جديدة مع الاتحاد الأوروبي، وأى رئيس وزراء مسئول سيلتزم بذلك".



ونقلت صحيفة "الجارديان" البريطانية عن خبراء قانون قولهم إن جونسون مهدد بالسجن في حالة رفضه الالتزام بالقانون، الذي تم تمريره في البرلمان أمس الجمعة وسيدخل حيز التنفيذ بعد غد.



وقال اللور ماكدونالد، المدير السابق للادعاء العام، إنه إذا رفض جونس الاستجابة لتمديد البريكست، فإنه سيواجه تهمة ازدراء المحكمة".



وأشار ماكدونالد، في تصريحات لشبكة سكاي نيوز، إلى أنه في حالة الرفض الصريح للقانون سوف يتصاعد الأمر إلى مرحلة ازدراء المحكمة، وهو ما يعنى سجن رئيس الوزراء البريطاني.



ومن جانبه، قال النائب المحافظ السابق آدم تومكينز، أستاذ القانون السابق، إن على رئيس الوزراء الاستقالة أفضل من انتهاك القانون عبر تنفيذ البريكست بدون اتفاق.