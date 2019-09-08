كتب الأرض لبعض أبنائه أثناء حياته فهل تدخل في الميراث؟.. الإفتاء تجيب

قال الدكتور أحمد ممدوح، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، إن هبة الأب لأحد أبنائه أو بعضهم، شيئا دون الباقين، لا يدخل في إرثه الواجب تقسيمه على جميع ورثته.



وأضاف ممدوح في فيديو بثته دار الإفتاء على يويتيوب، ردًا على سؤال: أب اشترى حال حياته قطعة أرض باسم بناته، فهل للإخوة الذكور نصيب في الأرض؟ أن الإخوة الذكور ليس لهم نصيب في هذه الأرض لأن الأب أهداها لأخواتهم في حياته، مشيرًا إلى أن الأب من الوارد أنه خص البنات بقطعة الأرض، لأنه ساعد الذكور في زواجهم-بحسب ما أورد السائل في الفتوى-.



وأكد أمين لجنة الفتوى، أن مماطلة أحد الورثة أو تأجيلُه قسمةَ الإرث أو منع تمكين الورثة من نصيبهم بلا عذر أو إذن من الورثة؛ محرَّم شرعًا، وصاحبه آثم مأزور، وعليه التوبة والاستغفار مما اقترفه، مشيرًا إلى أنه يجب عليه رَد المظالم إلى أهلها؛ بتمكين الورثة من نصيبهم وعدم الحيلولة بينهم وبين ما تملكوه إرثًا.

