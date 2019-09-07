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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ختام منافسات المهرجان الصيفي لكرة السلة اليوم في أهلي مدينة نصر

السبت 07/سبتمبر/2019 - 08:04 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
يختتم المهرجان الصيفي لمنطقة القاهرة لكرة السلة للموسم الرياضي ٢٠١٩ــ ٢٠٢٠منافساته اليوم السبت، على ملاعب النادي الأهلي بمدينة نصر.

وكان المهرجان قد انطلق أمس الأول الخميس بمشاركة ٤٠ ناديًا من منطقة القاهرة، للأعمار السنية ١١ و ١٢ و ١٣ سنة أولاد وبنات.

وأقيمت المباريات يومي الخميس والجمعة ويشهد اليوم السبت، حفل ختام المهرجان وتوزيع الدروع وشهادات التقدير على كل الفرق المشاركة.

يذكر أن مباريات المهرجان تقام بدون احتساب نتائج؛ بهدف إعداد اللاعبين واللاعبات بشكل قوي للمشاركة في البطولات مستقبلًا، وعدم وضعهم تحت ضغط نفسي وعصبي وهم في هذا العمر الصغيرة.

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