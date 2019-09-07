إدريس يشيد ببطولة الصعيد للسباحة بنادي سينزو الرياضي بالغردقة

اختتمت مساء اليوم السبت فاعليات بطولة الصعيد للسباحة التى أقيمت بنادى سينزو الرياضى بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، والتى نظمتها منطقة الصعيد برئاسة المهندس المهندس أدهم دهب ، والتى تأتى فى إطار الخطة التى ينتهجها إتحاد السباحة للنهوض باللعبة فى صعيد مصر.



وحرص المهندس ياسر إدريس رئيس مجلس ادارة الإتحاد المصري للسباحة على حضور المنافسات ، ومعه الدكتورة الشيماء الدمرداش عضو مجلس إدارة الاتحاد وإيمان عرام المستشار الفني للإتحاد والدكتور محمد الدسوقي المدير الفني للمنتخبات القومية ، والمهندس إبراهيم أبو عشره رئيس مجلس إدارة النادي وشادي حسين مدير عام النادي ونهلة حسن مدير التطوير بالنادي .



أشاد المهندس ياسر إدريس بالمستوى التنظيمي للبطولة والمستوى الفني للسباحين المشاركين ووعد بتقديم كل الدعم لمنطقة الصعيد للنهوض بالسباحة في كل محافظات الصعيد ، سواء دعما ماديا أو فنيا ، بتنظيم بطولات أكثر ، ومنح دورات تدريبية للمدربين والمنقذين لرفع مستواهم الفنى ، للنهوض باللعبة من أجل إفراز لاعبين على مستوى عال للمنتخبات الوطنية فى السباحة.



