أزمة بين مصطفى حجاج والصحفيين بحفل نادى حلوان.. صور

امتنع الفنان الشعبي مصطفى حجاج، من التسجيل مع عدد من القنوات الفضائية المكلفة بتغطية حفله، مساء أمس الجمعة، في نادي حلوان العام، مما تسبب في حالة تذمر كبيرة من جانب المراسلين الإعلاميين الذي تعامل معهم "بلا مبالاة"، دون أن يوجه لهم حتى التحية.



وجعل "حجاج" الجاردّات الذي دخل بصحبتهّم يمنعون الصحفيين والإعلاميين من الاقتراب منه حتى يصل للمسرح، متعاملًا معهم بتجاهل وكبرياء وغرور ملحوظ لم يكن عليه من قبل، قائلًا :"هسجّل معاكم بعد الحفلة".



وبالفعل انتظَّر الصحفيون والإعلاميون حتى انتهاء فقرته الغنائية، ولكن "حجاج" لم يَفِ بوعده معهم، وهرب مسرعًا بصحبة الجاردّات دون احترام لرجال الصحافة والإعلام الذين كانوا في إنتظاره.



يذكر أن مصطفى حجاج طرح مؤخرًا أغنية بعنوان "آه يا حنان"، واثارت سخرية كبيرة وانتقادات لاذعة على مواقع التواصل الاجتماعي وخاصًة فيسبوك.